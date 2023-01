Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong et Dong Nai, trois pôles industriels majeurs du Sud, ont repris le travail après des vacances du Nouvel An lunaire (Tet traditionnel), ont indiqué les autorités locales.

Le Services du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Ho Chi Minh-Ville a noté qu'environ 95% des employés des agences, usines et entreprises locales avaient repris le travail au 30 janvier.

Selon le Services du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Ho Chi Minh-Ville, au premier trimestre 2023, 499 entreprises ont besoin de recruter plus de 14.300 salariés notamment dans les domaines de l'habillement, du cuir et de la chaussure; de l’électricité - électronique; de la chimie plastique et de la vente en gros.

Pour créer un lien entre les entreprises et les employés, le Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales en collaboratipn avec les unités concernées organisent des séances de transactions des emplois pour connecter l'offre et la demande.

Pendant ce temps, la province de Dông Nai a également vu un nombre élevé de travailleurs retourner dans leurs entreprises. Le taux a atteint 99% dans certaines entreprises, a indiqué la Confédération provinciale du travail.

Le 30 janvier, à Hanoï, 99,2% des entreprises ont ouvert leurs portes avec 97,8% des travailleurs retournant au travail, tandis que dans la province de Binh Duong, environ 85% des travailleurs sont revenus après le Têt.



Certaines entreprises devraient reprendre leurs activités à partir du 1er février.-VNA