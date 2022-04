Le Vietnam s'efforce de régler les conséquences des bombes et mines. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) s’engagent à aider le gouvernement vietnamien à régler la pollution causée par les bombes, mines et explosifs issue des guerres au Vietnam.

C'est ce qu'ont affirmé Cho Han-Deok, directeur de KOICA au Vietnam et de Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam, dans leur article diffusé à l’occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l'assistance à la lutte antimines 2022 (le 4 avril).

Cette année, cette Journée se déroule sous le thème : « Des terres sûres, des pas sûrs, des maisons sûres ».

Selon eux, la guerre est terminée depuis longtemps, mais les mines terrestres et autres engins non explosés continuent d'avoir un impact négatif sur la vie et les moyens de subsistance de nombreux habitants en zone rurale. Ces munitions non explosées entravent considérablement les opportunités de développement dans de nombreuses zones rurales. Actuellement, le Vietnam recense encore plus de 18% de sa superficie contaminée.

Photo d'illustration. Source: VNA



L’ambition de la KOICA et du PNUD est de continuer à se concentrer sur ce qui reste et de travailler pour éliminer les munitions non explosées, et mettre fin aux pertes civiles, d'ici 2030.

Le Programme d'action national pour le règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre (Programme 504) a obtenu des résultats importants. Lors d’une conférence bilan tenue en février dernier, le Programme a présenté un plan de 6 points pour sa phase finale de 2021 à 2025.

La KOICA et le PNUD se sont engagés à soutenir le gouvernement dans la réalisation de cet objectif. Le partenariat tripartite spécial a permis d'obtenir des résultats remarquables pour la première phase du projet de règlement des conséquences des bombes et des mines après la guerre Vietnam – République de Corée.

Le projet a permis de déminer 17.000 ha à Quang Binh et Binh Dinh (Centre).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des représentants des organisations internationales échangent leurs points de vue sur le règlement des conséquences des bombes et mines au Vietnam. Photo: VNA



Favorisant le succès de la première phase du projet, KOICA à travers le PNUD soutiendra 3 provinces du Centre : Thua Thiên - Huê, Quang Ngai et Binh Dinh.

La KOICA et le PNUD ont signé en mars dernier un accord pour poursuivre la mise en œuvre de la deuxième phase du projet, fournissant un capital de 25 millions de dollars pour une période de 5 ans jusqu'en 2026 afin de continuer à soutenir le gouvernement, avec l'objectif de "zéro victime des mines terrestres et explosifs" et de promouvoir le développement socio-économique dans les communautés rurales de ces trois provinces.

La KOICA et le PNUD se réjouissent de travailler efficacement avec le Centre national d'action contre les mines du Vietnam (VNMAC) et les trois provinces pour atteindre les objectifs importants et ambitieux du projet : déminage de 15000 ha. En outre, 10.500 paysans seront soutenus pour appliquer une agriculture intelligente face au climat et des moyens de subsistance durables ; 400 maisons et 50 postes de santé communaux à l'abri des inondations et des tempêtes seront construits ou modernisés dans la deuxième phase.

Tous contribueront à garantir que les personnes et les communautés des trois provinces sont mieux protégées et résilientes face aux risques de mines terrestres, au changement climatique et à la santé.

L’année 2022 marque également le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, et les 45 ans que le Vietnam a rejoint les Nations Unies.

Le partenariat tripartite entre le gouvernement du Vietnam, KOICA et le PNUD apporte une contribution significative à l'effort visant à construire des villages plus sûrs, plus verts, plus prospères et plus résilients dans ce pays.

Leur objectif n'est pas seulement de déminer mais aussi de continuer à déployer des activités sur les terres reconquises pour soutenir le développement rural, en promouvant un développement durable et sûr. -VNA