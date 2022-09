Hô Chi Minh-Ville, 28 septembre (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a tenu le 28 septembre une rencontre pour célébrer la 32e Journée de l'unité allemande (3 octobre).

La consule générale allemande Josefine Wallat. Photo : VNA

Dans son allocution, le président de l'Association d'amitié Vietnam-Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Anh Tuân, a félicité l'Allemagne pour ses réalisations enregistrées au cours des trois dernières décennies.Soulignant l'amitié, la solidarité et la coopération entre les peuples vietnamien et allemand, il a déclaré que leur partenariat stratégique bilatéral avait été consolidé et renforcé dans tous les domaines, de l'économie et du commerce à la science, la technologie, la justice, l'éducation et la culture.Les deux parties se sont mutuellement soutenues pendant la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré, ajoutant que son association se coordonnait avec le consulat général d'Allemagne à Hô Chi Minh-Ville et des partenaires allemands pour mettre en œuvre des activités caritatives et des échanges entre les peuples.La consule générale allemande Josefine Wallat a déclaré que pendant la pandémie, le Vietnam avait soutenu la communauté allemande ici, tandis que l'Allemagne fournissait du matériel médical et des vaccins à la nation d'Asie du Sud-Est.Le soutien mutuel a démontré les sentiments entre le Vietnam et l'Allemagne en tant que "vrais amis", a-t-elle déclaré.- VNA