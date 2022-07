Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Journée de l’intelligence artificielle (IA) du Vietnam (AI4VN) 2022 aura lieu les 22 et 23 septembre prochain à Hanoï.

L'événement, organisé par le journal VnExpress en collaboration avec Aus4Innovation - programme d’aide australienne au Vietnam dans l’innovation, sera placé sous le thème "L'IA revitalise l'économie, façonne l'avenir".

La Journée de l’intelligence artificielle est un événement annuel du ministère des Sciences et des Technologies. Elle a été organisée pour la première fois en 2018 et attire aujourd’hui une large attention des gestionnaires, des sociétés technologiques et des chercheurs...

L’AI4VN 2022 comprendra trois séances de débats et une séance plénière, consacrées aux solutions d’IA dans les domaines de la finance - banque, des ressources humaines, de la production, du développement d’un écosystème pour l'IA…

Dans ce cadre sont également prévues une exposition de produits d'IA et la remise des prix AI Awards 2022. En outre, AI Tech Matching - une activité financée par Aus4Innovation à hauteur de 60.000 dollars australiens, permettra de soutenir les produits prometteurs à se développer sur le marché.-VNA