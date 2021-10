Représentation artistique lors de Journée culturelle du Vietnam en Suisse 2021. Photo: VNA

Genève (VNA) - La Journée culturelle du Vietnam en Suisse 2021, activité marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse (11 octobre 1971), s'est tenue le 16 octobre à Genève.

Organisé par la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, en coordination avec l'ambassade du Vietnam en Suisse et des amis partenaires, l’événement a vu la participation du vice-président du Conseil d’Etat du canton de Genève, Mauro Poggia, du directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ainsi que de la communauté vietnamienne en Suisse.

S’exprimant à cette cérémonie, l’ambassadrice du Vietnam en Suisse, Lê Linh Lan, et la cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Gevève, Lê Thi Tuyêt Mai, se sont réjouies des bonnes relations entre les deux pays.

Elles ont affirmé que l'ambassade du Vietnam en Suisse et la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Gevève continueraient de faire des efforts avec leurs amis suisses pour apporter des contributions positives au renforcement de la coopération et de l'amitié de longue date, via des activités d'échange économique, commercial et culturel entre les deux pays, entre Genève et des localités du Vietnam, pour la paix et le développement durable.

De son côté, le vice-président du Conseil d’Etat du canton de Genève, Mauro Poggia, s'est félicité du développement des relations entre les deux pays ces 50 dernières années, estimant que celles-ci seraient des bases solides pour dynamiser la coopération et l'amitié bilatérales dans les temps à venir.

Le vice-président du Conseil d’Etat du canton de Genève, Mauro Poggia. Photo: VNA



Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire extrêmement dynamique avec des perspectives prometteuses pour le marché économique de la Suisse.

Cet événement s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, laissant de profondes impressions sur les participants et contribuant à renforcer la compréhension, la solidarité et les échanges culturels entre les deux pays.-VNA