Conservation du vaccin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence japonaise de la coopération internationale (JICA) a décidé d'octroyer au Vietnam 1.600 boîtes réfrigérantes pour les vaccins avec dispositif de surveillance des températures d'une valeur de 100 millions de yens japonais au service du transport du vaccin aux points de vaccination.

Ces boîtes qui conservent le vaccin à une température comprise entre 2°C et 8°C, seront délivrées au Vietnam en septembre prochain.

Le 8 juillet 2021, le ministère de la Santé a promulgué une décision sur la publication du Plan de mise en œuvre de la campagne de vaccination d'ici avril 2022, la plus grande à jamais vu au Vietnam.

Boîte réfrigérante pour le vaccin AstraZeneca. Photo: VNA

En juillet, la JICA, de concert avec le gouvernement vietnamien dans le combat contre le COVID-19, a mis en oeuvre un programme de coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans le cadre du projet "La prévention des infections et le renforcement de la surveillance épidémiologique aux postes frontaliers". Via ce programme de soutien d'une valeur de 20 millions de yens, la JICA fournira des équipements de protection et aidera à améliorer la capacité des cadres aux postes frontaliers du Vietnam dans le contrôle épidémique. -VNA