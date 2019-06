Panorama du colloque. Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) – Un projet de renforcement des capacités pour améliorer l'équité et la transparence du marché des actions du Vietnam a été lancé pour une mise en œuvre jusqu’à 2020, a-t-on appris lors d’un colloque tenu le 20 juin à Hanoï.

Une convention sur ce projet a été signée le 5 novembre 2018, dans le but d’aider le Vietnam à améliorer les capacités de la Commission nationale des valeurs mobilières, ainsi que des Bourses de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville, dans l’application des mesures propres à améliorer l’équité et la transparence du marché vietnamien des actions.

Lors du colloque, le groupe consultatif de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a présenté les principales conclusions d’une enquête sur la bourse et les entreprises cotées sur le marché boursier vietnamien.

Selon la JICA, ces informations servent de bases pour les analyses et la recherche des solutions réalisables au service de l’élaboration d’un programme sur le renforcement des capacités des partenaires vietnamiens.

Le président de la Commission nationale des valeurs mobilières, Trân Van Dung, a déclaré que ce projet s’inscrivait dans le cadre de la coopération bilatérale entre les gouvernements japonais et vietnamien.

Selon lui, le projet correspond à des contenus importants de la "Stratégie de développement du marché boursier vietnamien pour la période 2011-2020" et du projet "Restructuration du marché boursier et du marché de l'assurance d'ici 2020, orientations pour 2025" du gouvernement vietnamien.

Tran Van Dung s’est déclaré convaincu que ce projet contribuerait de manière significative au développement rapide et durable du marché boursier vietnamien en particulier et de l'économie vietnamienne en général.

Le représentant en chef du bureau de la JICA au Vietnam, Tetsuo Konaka, a conseillé au Vietnam d’agir pour que son marché boursier soit plus transparent et devienne un moyen de mobilisation de capitaux pour les entreprises.

Après 19 ans de création et de développement, la Bourse vietnamienne est reconnue comme le marché le plus jeune mais ayant un rythme de croissance rapide dans l’ASEAN et en Asie de l’Est. Sa croissance moyenne est de 43% par an. -VNA