Hanoi (VNA) - L’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et le ministère des Sciences et des Technologies ont remis, ce mercredi à Hanoï, le prix Globe d’or 2017 à des jeunes talents issus du milieu technico-scientifique.

Neuf personnes ont été primées dans cinq secteurs: information et communication, médecine et pharmacie, biologie, environnement et nouveaux matériaux.

Des récompenses ont été également remises à 20 étudiantes exemplaires dans les filières techniques.

Le ministère des Sciences et des Technologies est pleinement conscient de sa responsabilité de faciliter la participation des jeunes aux activités susceptibles de promouvoir le développement technico-scientifique du pays, a déclaré le vice-ministre Tran Van Tung.

Mercredi après-midi, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong a rendu hommage aux 29 lauréats. -VOV/VNA