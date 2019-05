Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le gouverneur de la JBIC, Tadashi Maeda. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu jeudi 16 mai à Hanoï le gouverneur de la Banque japonais pour la coopération internationale du Japon (JBIC), Tadashi Maeda.



«Le Japon est l’un des partenaires économiques de premier plan du Vietnam », a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam s’efforçait de développer la production, d’investir dans la construction d'infrastructures ... et nécessitait des ressources pour se développer. Estimant la coopération de la JBIC avec le Vietnam ces derniers temps, le Premier ministre vietnamien a espéré que les deux parties trouveront des méthodes de coopération plus efficaces dans le futur.



Tadashi Maeda a noté que le Vietnam avait une forte demande en électricité et que la JBIC était prête à aider le Vietnam dans ce domaine pour développer des projets de centrales thermiques avec des technologies modernes respectueuses de l'environnement.



Il a recommandé de développer fortement ses projets de centrales thermiques au gaz, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), de renforcer les importations de GNL, d’investir dans le stockage de GNL ... Le mécanisme de partenariat public-privé (PPP) était indispensable, a-t-il proposé.



La JBIC envisage actuellement de prêter au Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) à Electricité du Vietnam (EVN) pour le développement de grands projets d’électricité.



Nguyen Xuan Phuc a grandement apprécié les technologies thermiques modernes du Japon, annonçant que le gouvernement vietnamien envisageait de développer un certain nombre de projets thermiques utilisant les technologies modernes.



Le gouvernement envisage également des projets d’investissement sous forme du PPP dans ce domaine, a-t-il annoncé, espérant que la JBIC, avec son expérience, aidera le Vietnam à perfectionner les institutions et les lois s’agissant du PPP.



Le Premier ministre a souhaité que la JBIC soutienne EVN et PVN dans leur investissement dans le développement de projets d’électricité. -VNA