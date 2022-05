Hanoi (VNA) – Les paysages spectaculaires et les écosystèmes riches de la haute région du Nord, tout comme la présence de minorités ethniques, permettent une diversification de son offre touristique.

Vue générale du plateau karstique de Dông Van, à Hà Giang. Photo : VNA



Nature sauvage et paysages pittoresques avec des vallées profondes qui surplombent des cols escarpés, des rizières en terrasses à flanc de montagne, des rivières et cascades à couper le souffle… Autant de facteurs qui distinguent la région montagneuse du Nord des autres régions du pays. Un paradis d’aventure à ne pas manquer.



De la randonnée au trek sur plusieurs jours, du tourisme à la quête de sens, du logement chez l’habitant au lodge, les attractions sont bien diversifiées.



Une terre d’aventure



D'une longueur totale de 20 km, Ma Pì Lèng dans la province de Hà Giang est, sans aucun doute, en tête des cols les plus dangereux de la région montagneuse du Nord.

D’une longueur totale de 20 km, Ma Pì Lèng dans la province de Hà Giang est, sans aucun doute, en tête des cols les plus dangereux de la région montagneuse du Nord. Photo : VNA

La province de Cao Bang se concentre actuellement sur le développement du tourisme d’aventure. Son orientation pour 2025 est de "construire des programmes attrayants d’exploration de grottes, surtout dans la zone du géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang, et de coopérer avec les autres provinces de la région pour développer des produits de tourisme et de sports d’aventure", a informé un représentant du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.



De son côté, la province de Hà Giang a proposé à l’Administration nationale du tourisme de sélectionner un certain nombre de localités afin de gagner en visibilité.



Tourisme expérientiel



Course de chevaux traditionnelle de Bac Hà (province de Lào Cai), reconnue comme patrimoine immatériel national.

Course de chevaux traditionnelle de Bac Hà (province de Lào Cai), reconnue comme patrimoine immatériel national. Photo : VNA



Le tourisme communautaire permet de mieux comprendre les valeurs culturelles traditionnelles des populations locales. Les voyageurs peuvent découvrir ainsi les lieux en assistant à la production d’alcool de riz, à des spectacles culturels ethniques ou même en apprenant à jouer des instruments de musique locaux. Ils peuvent participer également aux fêtes de danse des Dao rouges, du champ lông tông des Tày, de descente au champ des Giáy ; aux fêtes foraines de Côc Ly, Bac Hà ; aux courses hippiques de Bac Hà ou se rendre au marché de l’amour de Khâu Vai, etc.



Une partie exceptionnelle de la visite est la découverte de la gastronomie locale à travers des activités culinaires en famille d’accueil et la dégustation de spécialités régionales.



Fascinante, la haute région du Nord a tant à offrir aux voyageurs. Les ethnies minoritaires Dao, H’mông, Tày, Thai et bien d’autres encore y vivent depuis des générations au beau milieu des paysages époustouflants. La beauté des fleurs de pêcher, de prunier ou de sarrasin, tout comme celle des rizières en terrasses raviront les visiteurs.



Cette région regorge aussi de merveilleux paysages du pays tels que les rivières Dà, Lô, Miên, Nho Quê, Nâm Na ; les lacs Pá Khoang, Thác Bà, Na Hang, Núi Côc, Ba Bê ; les cascades majestueuses comme Ban Giôc, Dai Yêm ; les grottes Pác Pó, Nguom Ngao, Tiên, Tam Thanh - Nhi Thanh ; les vallées Muong Hoa, Bac Son…