Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le secteur manufacturier du Vietnam a repris la croissance à la fin du premier trimestre, selon l’indice des directeurs d’achat (PMI - Purchasing Managers Index) pour ce secteur en mars, publié le 1er avril par la société américaine IHS Markit.

Des augmentations ont été enregistrées dans la production, le nombre de nouvelles commandes et les exportations, ce qui a entraîné une hausse plus forte de l'emploi et des achats. Dans le même temps, la confiance des entreprises a atteint un sommet au cours de ces 20 derniers mois.

Le PMI pour le secteur manufacturier du Vietnam est passé à 53,6 points en mars, contre 51,6 points en février, signalant une nette amélioration de la santé de ce secteur.

La hausse de la demande des clients et le succès dans le contrôle de l’épidémie de COVID-19 ont contribué à l’augmentation des nouvelles commandes et de la production en mars.

Selon le rapport de l’IHS Markit, le nombre de nouvelles commandes a augmenté pour le septième mois consécutif avec un rythme le plus rapide depuis juillet 2019. Dans certains cas, les clients ont augmenté le volume de leurs commandes au cours du mois.

La production, quant à elle, a progressé à un rythme plus rapide qu'en février, avec le taux de croissance le plus élevé des 20 derniers mois. La production a augmenté dans les trois grands secteurs, avec en tête les entreprises de biens de consommation.

L'emploi a augmenté à un rythme modeste, mais néanmoins le plus fort depuis juin 2019. De même, les achats d'intrants ont augmenté le plus en 20 mois.

Toujours selon ce rapport, le secteur manufacturier vietnamien a vu son niveau de croissance croître en mars, la production augmentant à son rythme le plus rapide en 20 mois. Sur la base de la relation entre le PMI et les chiffres officiels, les derniers chiffres montrent que la production manufacturière a assuré une croissance à deux chiffres au premier trimestre.

Un chiffre particulièrement encourageant est l’augmentation de la demande internationale. L'espoir est que cette tendance se poursuivra et que la pandémie de COVID-19 prendra fin, ce soutenant la confiance des entreprises depuis mi-2019. Le secteur devrait donc progresser encore au deuxième trimestre, a estimé le directeur économique de l’IHS Markit, Andrew Harker. -VNA