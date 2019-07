Stalactites en forme de maison Rong des Hauts Plateaux du Centre.

Quang Binh (VNA) - La grotte de Thien Duong (Paradis) du parc national de Phong Nha - Ke Bang, dans la province centrale de Quang Binh, a été reconnue comme ayant le système de stalactites et de stalagmites le plus original et le plus fastueux en Asie.

Le certificat d’Asia Book of Records a été remis à la cérémonie d’ouverture du quatrième Festival des grottes de Quang Binh, entamé dans la ville de Dong Hoi le 20 juillet.

Tran Cong Thuat, président du Comité populaire de la province de Quang Binh, a déclaré que les gens se souviennent de Thien Duong comme d'un "royaume" aussi beau que dans les contes de fées avec ses grottes gigantesques, mystérieuses et infinies sur la chaîne de montagnes Truong Son.

La grotte Thien Duong (Paradis), dans le district de Bo Trach, province de Quang Binh, est nichée dans les montagnes calcaires du Parc national de Phong Nha - Ke Bang, un site classé patrimoine naturel mondial. Cette grotte a été évaluée par les spéléologues comme l'une des plus belles au monde.

En 2005, lors d'une expédition dans le Parc national de Phong Nha-Ke Bang, des explorateurs de l’Association britannique de spéléologie ont découvert une grotte étrange. L'entrée était si étroite qu'une seule personne peut y passer, mais à l'intérieur, elle révélait une beauté qui dépassait l’imagination. Ils l’ont appelée « la grotte du Paradis » (Thien Duong).

Selon les mesures faites par les explorateurs, la grotte fait 31 km de long, 30-150 m de large et 60-80m de haut. Selon l’Association britannique de spéléologie, c’est l'une des plus grandes grottes répertoriées dans le monde.

Par rapport à d'autres cavernes, Thien Duong se distingue par des stalactites et stalagmites imposantes et très diversifiées en terme de forme, formées il y a plus de 400 millions d'années. Certaines d'entre elles font plus de cinq mètres de diamètre et ressemblent à des palais imposants. Juste à l'entrée de la grotte trône un arc de stalactites, de plusieurs dizaines de mètres de large, et des deux côtés, des grappes de stalagmites magnifiques qui ressemblent aux rizières en gradin.

La grotte Thien Duong est devenue une destination touristique de choix pour ceux qui visitent la province de Quang Binh. Elle est considérée comme un «paradis sous terre » qui embellit ce patrimoine mondial qu’est le Parc national de Phong Nha - Ke Bang. -VNA