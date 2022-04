Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Compagnie générale d’électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVNHCM) vient de créer un produit appelé Outage Management Program - OMS (Programme de gestion des pannes), qui a été approuvé et reconnu par l’Électricité du Vietnam (EVN).

Renforcer l'automatisation des réseaux électriques pour servir les projets importants comme les lignes du métro, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN

Selon Luân Quôc Hung, directeur général adjoint de l’EVNHCM, une des particularités est qu’à travers l’application de ce programme, l’alimentation électrique, la détection des pannes de courant, la réparation de l’électricité, la gestion et l’alimentation électrique dans toute la ville seront réalisées via une visualisation vive sur des schémas unifilaires.



Déployé en masse dans tout le pays



Pour l’EVNHCM, la distribution et la gestion des pannes de courant est extrêmement importante. Avant 2010, la gestion des coupures de courant était gérée manuellement. Après 2010, la Société a ainsi appliqué un nouveau programme.

Cependant, avec la demande et la réponse croissantes à la transformation numérique, depuis 2016, avec des ressources internes, l’EVNHCM a étudié et conçu avec succès un programme de gestion des pannes de courant sur un schéma unifilaire.



Ce programme est écrit sur un code source ouvert, adapté flexiblement à la programmation ainsi qu’à la connexion avec d’autres systèmes.



De plus, combinés à un système d’automatisation, les équipements surveillés et contrôlés ainsi que les compteurs intelligents de transmission des données peuvent surveiller la situation de l’approvisionnement en électricité dans toute la zone urbaine 24h/24 et 7j/7.



Ce programme a été approuvé par EVN et largement utilisé par toutes les compagnies d’électricité à travers le pays. En particulier, ce programme d’automatisation est conçu entìerement par les ingénieurs de l’EVNHCM.



Cela permet de réduire les coûts car il n’est pas nécessaire d’embaucher une unité de conseil, et il n’est pas nécessaire d’externaliser les ressources humaines lorsqu’il est nécessaire de programmer, mettre à niveau et développer.



C’est également l’occasion pour l’EVNHCM de continuer à nourrir et à se concentrer sur le développement de ressources humaines de haute qualité pour accélérer le processus de transformation numérique et développer des réseaux intelligents dans la période actuelle.



Achèvement de base de l’automatisation



Selon un représentant d’EVNHCM, cette compagnie a essentiellement achevé les travaux d’automatisation du réseau électrique, contribuant à atteindre 8/8 points pour le certificat de gestion technique décernés par l’organisation Doing Business pour l’accès à l’électricité et 4/4 points pour la surveillance et le contrôle intelligent vérifiés par Singapore Electricity Group (SP Group).

Au Centre de contrôle (site 2) de l'EVNHCM. Photo: CVN

L’EVNHCM a élaboré un plan de développement de l’énergie intelligente pour la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030. L’objectif pour 2022 est d’améliorer les SGI (indices de réseau intelligent) dans un certain nombre de critères.



D’ici 2023, la construction du réseau intelligent d’une entreprise approchera essentiellement le niveau de développement du réseau intelligent mondial. D’ici 2025, le réseau intelligent figurera dans le Top 50 des SGI évalués par SP Group.



Selon le plan, en 2022, l’EVNHCM achèvera son Centre de contrôle de secours (site 2), maintiendra 100% du réseau électrique et mettra en service son premier système MicroGrid à TPHC.



Selon Luân Quôc Hung, d’ici 2025, l’unité se concentrera sur la fourniture d’électricité pour l’infrastructure des bornes de recharge des véhicules électriques et les projets de combustion des déchets pour produire de l’électricité ; la construction du système de gestion de source distribué DERMS, le déploiement de davantage de projets MicroGrid ainsi quele développement des applications d’analyse de données basées sur des plateformes technologiques Bigdata et IA.



En particulier, l’EVNHCM développera davantage ses services afin d’améliorer l’expérience des clients et de renforcer la satisfaction des consommateurs. – CVN/VNA