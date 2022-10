Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Garde-côte du Vietnam a renforcé sa coopération internationale dans la lutte contre les violations et la criminalité en mer, contribuant ainsi au maintien d'un environnement de paix et de stabilité, et à la défense nationale.

En effet, le développement proactif et actif et l'élargissement des relations entre la Garde-côte du Vietnam et les forces de l'ordre maritime d'autres pays ont contribué au maintien de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans les eaux vietnamiennes.

En particulier, le renforcement des relations extérieures de la Garde-côte du Vietnam a contribué au développement et à l'approfondissement des relations avec les pays d'Asie du Sud-Est, via notamment l’établissement et l'édification des relations de coopération avec les forces de l'ordre maritime.

La Garde-côte du Vietnam a signé un protocole sur le mécanisme de communication par hotline avec le Comité national pour la sécurité maritime du Cambodge, une lettre d’intention avec l’Agence indonésienne de sécurité maritime (Bakamla) en 2017 et une lettre d’intention avec la Malaisie en 2019.

Récemment, la Garde-côte du Vietnam et le Comité national pour la sécurité maritime du Cambodge ont eu une réunion pour partager des expériences sur la mise en oeuvre du Protocole sur le mécanisme de communication par hotline.

Fin 2021, la Garde-côte du Vietnam et le Bakamla avaient signé un protocole d'accord de coopération en matière de sûreté et de sécurité maritimes.

En outre, la Garde-côte du Vietnam a étendu sa coopération internationale avec les pays dotés de forces de l'ordre puissantes tels que les Etats-Unis, le Japon, l’Inde, la République de Corée...-VNA