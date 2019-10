An Giang (VNA) – Une conférence organisée mercredi 23 octobre dans la ville de Long Xuyên, province de An Giang (Sud) a souligné l’objectif commun du Vietnam et du Cambodge de faire de leur frontalière commune une frontière de paix, de stabilité, d’amitié et de développement concerté.

Une représentante du Département des relations extérieures du ministère de la Sécurité publique présente son intervention à la conférence. Photo : VNA

Le Vietnam et le Cambodge sont deux pays voisins qui entretiennent depuis longtemps des relations étroites et les deux peuples se tiennent toujours côte à côte dans leur œuvre de lutte pour l’indépendance nationale, a déclaré un représentant du ministère de l’Information et de la Communication, a indiqué un représentant du ministère de l’Information et de la Communication.

Les deux pays disposent de nombreux mécanismes de coopération bilatéraux organisés annuellement pour concrétiser les accords de haut niveau conclus entre les deux parties, déployer des plans de coopération dans divers domaines et développer les relations bilatérales de manière substantielle, a-t-il indiqué.

Le Vietnam et le Cambodge coopèrent et se coordonnent étroitement dans le cadre des forums régionaux et internationaux, notamment l’ONU, l’ASEAN, l’ASEM et la sous-région du Mékong pour maintenir un environnement pacifique et stable, consolider constamment la solidarité et la résilience régionales, a-t-il ajouté.

D’une longueur de 1.245 km, la frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge sépare dix provinces vietnamiennes de neuf provinces cambodgiennes. Sur la base des traités signés, les deux pays ont commencé la délimitation et le bornage de la frontière terrestre commune en 1986.

Vue de la conférence, le 23 octobre dans la ville de Long Xuyên (Sud). Photo : VNA



Depuis 2006, les deux pays en ont délimité environ 1.045 km, contruit 2.047 bornes dans 1.553 positions, achevé 84% des travaux de délimitation et du bornage de la frontière terrestre commune.

Le Traité complémentaire de 2019 et le Protocole sur la démarcation et l’abornement de la frontière terrestre Vietnam-Cambodge affirment l’objectif commun des deux pays d’édifier la frontière de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement durable, sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, du respect des intérêts légitimes d’autrui, d’égalité et d’avantage réciproque, pour le bonheur et la prospérité des deux peuples, a affirmé le représentatant dudit ministère.

Ces deux documents, ainsi que les traités et accords signés en 1983, 1985, 2005 ont contribué à améliorer la qualité et à parfaire la frontière Vietnam-Cambodge sur les plans juridique et pratique, à faires des zones frontalières entre le Vietnam et le Cambodge des zones de paix, d’amitié et de coopération au développement. – VNA