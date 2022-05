Marché du film du Festival de Cannes qui se déroule du 17 au 25 mai 2022. Source: Ambassade de France au Vietnam

Hanoï (VNA) - Afin d’accompagner l’internationalisation du cinéma vietnamien, l’Ambassade de France au Vietnam et le Marché du film s’associent pour lancer le programme Fast Track to Cannes Market.



Ce programme va permettre à deux jeunes professionnels vietnamiens de bénéficier d’une prise en charge complète (voyage, frais de séjour et accréditation) et d’un accompagnement personnalisé pour se rendre et participer pour la première fois au Marché du film du Festival de Cannes qui se déroule du 17 au 25 mai 2022. Cet évènement avec 12 500 participants de 121 pays, est le premier rendez-vous d’affaires du cinéma au monde.

Les bénéficiaires de l’édition inaugurale de Fast Track to Cannes Market sont Phan Vu Diem Hang de Ho Chi Minh-Ville, productrice à HKFILM et Ngo Thi Phuong Thanh de Hanoi, responsable de la stratégie et de la distribution à Tu Van Pictures. HKFILM a produit plusieurs succès récents du cinéma vietnamien comme «Tiệc Trăng Máu» (Blood Moon Party) et «Ròm» (Rom) primé au festival de Busan en 2019. La dernière production de Tu Van Pictures, le film d’action «578: Phát Đạn Của Kẻ Điên» (578 Magnum), est attendue sur les écrans vietnamiens le 20 mai prochain.

Elles seront guidées sur leurs deux premières journées à Cannes par Jérémy Segay, attaché audiovisuel régional pour l’Asie du Sud-Est à l’ambassade de France au Vietnam. Il leur présentera les différents lieux, activités et évènements du Marché du film. Et leur fera rencontrer plusieurs professionnels français et étrangers afin de mieux connaitre les pratiques et stratégies qui touchent à l’exportation et à la promotion internationale du cinéma. En fin de séjour, elles seront reçues par Jérôme Paillard et Guillaume Esmiol, directeur et co-directeur du Marché du film pour échanger sur leur expérience et le secteur cinématographique au Vietnam.

«Il nous a semblé essentiel de faciliter la présence à Cannes de jeunes professionnels issus d’une cinématographie en fort développement mais qui a paradoxalement peu l’occasion d’être en interface avec le reste du monde. Ce pays de 98 millions d’habitants comptait en 2010 seulement 90 écrans, il y a aujourd’hui plus de 1.200 salles au Vietnam. Le marché est aussi caractérisé par la popularité des productions locales, leur part de marché oscille entre 35 et 40% ces dernières années. Et cette industrie est demandeuse de collaboration et d’expertise étrangère» explique Nicolas Warnery, l’ambassadeur de France au Vietnam.

«Fast Track to Cannes Market offre une opportunité inédite à des jeunes professionnels vietnamiens du cinéma de gagner en expérience, d’étendre leur réseau et d’être exposés aux pratiques commerciales et promotionnelles des différentes cinématographies mondiales dans le cadre du Marché du film et du Festival de Cannes» indique Jérôme Paillard, directeur du Marché du film.

«Nous nous réjouissons de la bonne présence de professionnels d’Asie du Sud-Est et du Vietnam en particulier sur ce Marché du film 2022. Outre ces deux bénéficiaires du programme Fast Track to Cannes Market, nous accueillerons pour la première fois des acheteurs vietnamiens des sociétés Mockingbird et Blue Lantern, deux distributeurs positionnés sur le cinéma européen de genre et d’animation» ajoute Guillaume Esmiol, co-directeur du Marché du film.

Fast Track to Cannes Market bénéficie du soutien du Ministère de l’Économie et des Finances, de Promosalons, et de l’Institut Français. - CPV/VNA