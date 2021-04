Le textile-habillement figure parmi les 3 groupes de biens exportés vers la France affichant une valeur de croissance supérieure à 100%. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Au cours des 2 premiers mois de 2021, les exportations du Vietnam vers la France ont atteint 541,5 millions d’USD, en hausse de 6,9% en variation annuelle.

Selon le Département des marchés d'Europe et des Amériques (ministère de l'Industrie et du Commerce), ces dernières années, la France est demeurée l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam dans l'UE. En matière d'exportation, la France est le quatrième marché du Vietnam au sein de l'UE, derrière les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche et représente environ 10% des exportations totales vers l'UE.

En dépit des nombreuses difficultés d'exportation vers la France en raison de la pandémie de Covid-19, un certain nombre de produits ont connu une croissance. L'une des principales raisons est de faire bon usage des engagements de réduction tarifaire dès la mise en œuvre de l'EVFTA. Les 3 groupes de biens exportés vers la France affichant une valeur de croissance supérieure à 100% sont les véhicules et pièces détachées (+164,4%); le textile-habillement et les chaussures (+136,3%); les produits en caoutchouc (+111,7%).- CPV/VNA