Lors de la cérémonie d'annonce de l'aide française pour le Vietnam à moderniser sa administration. Photo : VNA

Le programme de coopération en modernisation administrative en lien avec la transformation numérique pour la période 2022-2023 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord entre le Bureau gouvernemental et le ministère français de l'Économie et des Finances, portant sur le développement de l'administration électronique et la modernisation administrative.Le ministre et président du bureau gouvernemental, Trân Van Son, a déclaré que la coopération entre le Vietnam et la France dans la réforme administrative et la construction de l'e-gouvernement a toujours été mise en œuvre de manière flexible et a obtenu des résultats remarquables malgré les impacts du COVID-19.De tels résultats ont apporté des intérêts pragmatiques aux personnes et aux entreprises, et ont contribué à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-France, a-t-il souligné.Trân Van Son a exprimé son espoir d'un plus grand soutien de l'ambassadeur de français Nicolas Warnery dans la mise en œuvre du programme, contribuant à renforcer la coopération entre le bureau gouvernemental et l'ambassade et à approfondir les relations entre les deux pays, à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en avril 2023, et le 10e anniversaire du partenariat stratégique.Pour sa part, le diplomate Nicolas Warnery a souligné les objectifs ambitieux du Vietnam d'achever la construction du gouvernement électronique d'ici 2025, de faciliter le développement d'un écosystème d'entreprise numérique et d'entrer dans le top 30 des pays du classement du gouvernement numérique de l'ONU.À cette fin, le Vietnam s'est associé à de nombreux partenaires internationaux, dont la France , a-t-il déclaré, notant que les experts français se sont étroitement coordonnés avec leurs homologues vietnamiens pour construire un cadre de coopération et ont récolté des progrès.L'ambassadeur Nicolas Warnery s'est engagé à poursuivre la coordination avec les parties concernées dans la construction de l'e-gouvernement au Vietnam.Passant en revue la coopération en 2018-2021, Ngo Hai Phan, directeur général du Département du contrôle des procédures administratives du Bureau gouvernemental, a déclaré que la partie française avait aidé le Bureau à développer un cadre d'architecture d'e-gouvernement et partagé son expérience dans le traitement des procédures administratives en ligne et la transformation numérique dans la gestion de l'État, entre autres. - VNA