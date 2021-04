Hanoi (VNA) - Malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la bonne santé du secteur manufacturier du Vietnam s’est confirmée pour le 4e mois consécutif avec une hausse significative et continue du nombre de commandes.

Photo d'illustration: baodautu

Malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la bonne santé du secteur manufacturier du Vietnam s’est confirmée pour le 4e mois consécutif avec une hausse significative et continue du nombre de commandes.



L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier PMI du Vietnam a atteint en mars son plus niveau depuis ces 27 derniers mois avec 53,6 points contre 51,6 en février, selon un récent rapport de IHS Markit.



Le succès du Vietnam dans le contrôle de l’épidémie de COVID-19 a accru le nombre de commandes et la production industrielle en mars. Ces 7 derniers mois, une forte hausse du nombre de nouvelles commandes a été constatée.



Toujours selon ce rapport, les fabricants domestiques se montrent confiants sur leur niveau d’activité futur.



La reprise de la demande mondiale en marchandises et la maîtrise de la crise sanitaire aideraient le secteur manufacturier du Vietnam à maintenir sa croissance au 2e trimestre. -CPV/VNA