La forêt de cocotiers d’eau à la plage de My Khe

La rivière King Giang, longue de plus de 7 km, traverse les communes de Tinh Khue, Tinh Hoa et Tinh Ky (ville de Quang Ngai), reliant l’estuaire de Co Luy. Au début de la rivière dans la commune de Tinh Khe, se trouve une forêt de cocotiers d’eau formée il y a des centaines d’années.