Hanoi (VNA) – L’économie vietnamienne a repris la trajectoire de croissance mais devrait développer sa force interne pour surmonter les turbulences économiques actuelles, a déclaré le professeur-Docteur Bui Quang Tuân, directeur de de l’Institut d’économie vietnamienne (VIE).

L'indice de la production industrielle (IPI) en octobre a augmenté de 5,5% sur un mois et de 4,1% en glissement annuel. Photo: VNA

Ce n’est qu’en promouvant et en rétablissant sa force interne que l’économie surmontera rapidement la période difficile actuelle, que les entreprises pourront non seulement préserver leurs assises, mais aussi consolider et élever leur compétitivité pour se développer plus rapidement et plus vigoureusement dans les temps à venir, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).En 2023, le développement socio-économique du Vietnam évolue dans un contexte de vents contraires, à la fois externes et internes, ainsi que de grandes difficultés d’une économie ouverte et dépendante des exportations.Après une grave crise due à la pandémie de Covid-19, l’économie a encore subi des impacts la chaîne d’approvisionnement, les prix, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et l’ouverture des marchés, a-t-il analysé.En dix mois, le développement stable de l’agriculture et de l’élevage, le bond de l’indice de la production industrielle, l’excédent commercial de plus de 24,6 milliards de dollars, le tourisme en plein essor avec 10 millions d’arrivées de touristes, les stocks d’investissements directs étrangers enregistrés et réalisés atteignant respectivement 15,3 milliards et 18 milliards de dollars, et l’inflation jugulée à un taux moyen de 3,2% demeurent des éléments positifs dans cet environnement.