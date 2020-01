Elle réunira de nombreuses entreprises, des organisations et des chefs spécialisés dans les plats végétariens et d'éminents militants environnementaux de tout le pays.L'événement vise à promouvoir un mode de vie bon pour l'environnement et la santé.En plus des stands proposant divers produits végétaliens, les visiteurs pourront participer à diverses activités passionnantes, notamment fabrication de banh chung végétalien (gâteau de riz gluant carré), de confiture de noix de coco et d’arachides, peintures à la laque, fabrication de lanternes du Tet, calligraphie...A cela s’ajoutera des jeux folkloriques traditionnels tels que ca kheo (marcher sur des échasses), sonner des cloches, tirer des arbalètes magiques et sauter à la marelle.Des conférences-débats seront également organisées, fournissant des connaissances sur les méthodes pratiques pour protéger la santé et l'environnement. Des experts en médecine traditionnelle répondront aux questions concernant la nutrition végétalienne.Dans le cadre de la Foire, se déroulera une exposition ‘’90 ans du Parti communiste du Vietnam (PCV)– Une période glorieuse’’ en vue de s’orienter vers la célébration des 90 ans de la fondation du PCV et l’organisation du 13e Congrès national du PCV. - VNA