Hung Yen (VNA)- Le Comité populaire du district de Khoai Chau, province de Hung Yen (Nord) organise du 24 au 26 août la Foire de promotion du commerce des longanes et des produits agricoles 2022.

Cette foire, avec plus de 50 stands, présente aux consommateurs des longanes et des produits agricoles d’atouts de Hung Yen.

Pham Xuan Thang, président du Comité populaire du district de Khoai Chau, a espéré qu’à travers cette foire, les produits agricoles en général et les longanes en particulier seront largement présentés aux distributeurs, aux entreprises et aux supermarchés dans le pays et à l'étranger.

Le district de Khoai Chau compte actuellement environ 1.400 hectares de culture de longanes, dont plus de 590 hectares répondant aux normes VietGAP, avec un rendement estimé à 6.500 tonnes.

Ce district recense 3 zones de production de longanes dans la commune de Ham Tu qui ont obtenu un code de zone d'exportation de fruits appliquant le système/norme OTAS, avec une superficie de 30,67 ha.

En 2022, la production de longane du district de Khoai Chau est estimée à 15.000 tonnes.-VNA