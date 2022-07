Hanoi (VNA) – La diversification des produits transformés et la satisfaction des exigences des marchés permettront d’augmenter la valeur des exportations de fruits et légumes. Cependant, les exportations nationales de fruits et légumes - notamment de fruits - doivent faire face à des risques en termes de marchés comme de qualité de produits.

La production de fruits et légumes au Vietnam atteint 31 millions de tonnes, mais le taux de transformation n’est que d’environ 12 à 17%. Photo: VNA



Faible taux des produits transformés

La production de fruits et légumes au Vietnam atteint 31 millions de tonnes, mais le taux de transformation n’est que d’environ 12 à 17%. L’industrie de transformation ne couvre qu’environ 8 à 10% de la production annuelle. À présent, plus de 76% des fruits et légumes exportés sont frais ou peu transformés, et donc à faible valeur ajoutée, entraînant des pertes post-récolte élevées ainsi que posant de gros risques pour les exportateurs nationaux.



Nguyên Quôc Toan, directeur du Département de la transformation des produits agricoles et du développement des marchés (du ministère de l’Agriculture et du Développement rural), a déclaré que dans le contexte où nous cherchons à exporter de plus en plus vers des marchés exigeants tels que l’UE, les États-Unis, le Japon,... plus que jamais, l’industrie de transformation doit être davantage promue. Cependant, à l’heure actuelle, nous n’avons que 157 usines de transformation de fruits et légumes, alors qu’il faut traiter 31 millions de tonnes de produits par an.



Paradoxalement, la plupart ne fonctionnent qu’à la moitié de leur capacité à cause de la pénurie de matières premières. Du fait du manque de zones de matières premières ainsi que de capacités financières réduites, ces établissements n’ont pas su moderniser leurs technologies.



Actuellement, le taux de produits après récolte pourris ou gâtés s’élève à 25-30% du total.



Supprimer le "nœud" de traitement



Selon les experts, dans le contexte d’infrastructures de transformation dans de nombreuses localités encore confrontées à de nombreuses difficultés, un système polyvalent de stockage et de séchage des produits agricoles est également une bonne solution. Et le plus important est de réduire la pression de la consommation de fruits frais.



Nông Ngoc Trung, président de la société par actions Canh Dông Vàng, a déclaré que son unité dispose d’une technologie de séchage polyvalente, contribuant à préserver et diversifier certains produits tels que le jacquier et la mangue. Le point le plus remarquable est que la technologie de séchage peut être acheminée par conteneur vers des zones reculées. Là où les produits agricoles sont récoltés, ils peuvent être transformés sur place. «Grâce à cette technologie, il est possible de sécher 5 à 7 tonnes de produits agricoles en une fois. Nos produits sont appréciés par de nombreux clients en Allemagne, aux Pays-Bas, en Australie, etc.», a-t-il déclaré.



Toujours selon les experts, en plus de mettre l’accent sur l’aménagement de zones d’arbres fruitiers concentrées ainsi que d’investir dans la création et le développement de variétés de qualité et à haut rendement, la priorité de la filière devrait être de renforcer les investissements dans les technologies dans le maillon de transformation en vue de rehausser la qualité et élever la valeur ajouté. – CVN/VNA