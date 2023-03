Hanoi (VNA) – Les exportations nationales de fruits et légumes en 2023 devraient atteindre 4 milliards de dollars, a prévu l’Association des fruits et des légumes du Vietnam (Vinafruit).

Transformation d'ananas destinés à l'exportation. Photo: VNA



Dans un contexte de baisse du chiffre d’affaires à l’exportation des produits agricoles, forestiers et aquatiques au cours des 2 premiers mois de l’année, la filière des fruits et légumes devient un point lumineux avec une hausse de 17 % par rapport à la même période de 2022, atteignant 592 millions de dollars. Il s’agit de l’un des rares groupes de produits agricoles ayant enregistré une croissance.Selon la Vinafruit, l’arrêt par la Chine de sa politique Zéro COVID-19 a permis aux exportations de fruits et légumes du Vietnam vers ce marché de retrouver une dynamique de croissance."Un certain nombre de décrets importants ont été signés concernant l’exportation de durians et de bananes, juste à l’occasion du Nouvel An lunaire lorsque la demande chinoise de fruits et légumes augmente fortement, a déclaré Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de la Vinafruit.La Chine représente 57 % du chiffre d’affaires des exportations nationales de fruits et légumes, ce qui en fait le principal marché, suivie par les États-Unis, le Japon et les États-Unis.La Vinafruit cible 4 milliards de dollars d’exportations de fruits et légumes cette année, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2022. Cette augmentation est tout à fait réalisable si les exportations de durians franchissent la barre du milliard de dollars. – CPV/VNA