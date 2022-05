Hanoi (VNA) – De janvier à avril, près de 628.000 tonnes d’engrais de toutes catégories ont été exportées pour une valeur de 413 millions de dollars, en hausse de 32,7% en volume et de 175% en valeur par rapport à la même période de 2021, selon le Département général des douanes.

Dans l'usine de la société d'engrais Binh Dien, province de Long An. Photo: VNA

Ce bilan est attribué à la montée en flèche, de 107%, du prix moyen à l’export. En 2021, les ventes de 1,35 million de tonnes d’engrais à l’étranger n’avaient rapporté que 560 millions de dollars.

La majorité du volume d’engrais du Vietnam est exporté vers l’Asie, en tête le Cambodge avec près de 146.500 tonnes et 80,14 millions de dollars, suivi par la République de Corée, la Malaisie, le Laos, le Myanmar et les Philippines. Une forte croissance en glissement annuel tant en volume qu’en valeur a été notée dans tous ces marchés.

En particulier, les exportations nationales vers les régions avec lesquelles le Vietnam a signé des accords de libre-échange comme RCEP (Partenariat économique global régional (RCEP) et CPTPP (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste) ont connu une progression tant en volume qu’en valeur en rythme annuel.

Selon les experts, la montée en flèche du prix à l’export de l’engrais du Vietnam bénéficie de la forte hausse du prix des matières premières sur le marché mondial causée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine. En effet, cette crise a fait grimper les prix du gaz naturel et du pétrole à leur plus haut niveau de ces dernières années, alors que le gaz naturel est la principale matière première de la production d'engrais azotés en représentant 70 - 90% du coût de production de l'ammoniac. – CPV/VNA