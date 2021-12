Photo: VFF

Hanoï (VNA)- L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Fédération internationale de football association (FIFA) ont organisé un séminaire en ligne sur le développement du football féminin, discutant du rôle de ce sport dans la promotion du progrès social et d’un mode de vie sain.

Dans son discours d’ouverture, la directrice du football féminin de la FIFA, Sarai Bareman, a évoqué « l'opportunité sans précédent » qu'offre le football féminin d'améliorer le statut des femmes et des filles dans la société.

Elle a souligné l'importance de la Conférence pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, et a affirmé que le plus grand événement sportif féminin au monde aurait un impact profond sur le football féminin de la région pour les décennies à venir.

Lors du séminaire, l'ASEAN, la FIFA et les États membres de l'ASEAN à travers la réunion des hauts responsables sportifs de l'ASEAN et les associations membres de la FIFA, ont discuté de la manière de faire du football féminin une force motrice pour la promotion du développement social et d'un mode de vie sain dans la région.

Des représentants de la FIFA et Jessica Hutting, représentante de la Kampus Diakoneia Modern Foundation - une organisation indonésienne dédiée au sauvetage des enfants des rues et à la promotion de l'autonomisation des communautés à travers le football - ont présenté des présentations sur le leadership, les médias et le Programme de développement des femmes de la FIFA. -VNA