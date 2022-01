Hanoi (VNA) – Pour célébrer le 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2022) et célébrer le Nouvel An lunaire traditionnel du pays, les associations de journalistes de nombreuses provinces et villes du pays, en collaboration avec des agences de presse ont organisé la fête printanière de la presse de 2022.

Les dirigeants de la province de Hà Nam visitent la fête printanière de la presse de l’année du Tigre de 2022. Photo : NDEL

* À Thai Nguyên (au Nord)

L’Association des journalistes de Thai Nguyên, en collaboration avec les organes concernés, a inauguré le 26 janvier la fête printanière de la presse de l’année du Tigre de 2022 à la bibliothèque provinciale de Thai Nguyên.



La fête a présenté plus de 1 000 publications de journaux imprimés, de photos, de magazines, reflétant les efforts et la créativité des journalistes et les réalisations exceptionnelles du pays, les résultats du développement socioéconomique, du renforcement de la défense et de la sécurité, et la lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans la province de Thai Nguyên au cours de l’année dernière.



À la fête, le comité d’organisation a également réservé un espace pour exposer des livres et des photos pour célébrer le 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2022) ; les réalisations en matière de développement socioéconomique de la province de Thai Nguyên en 2021 et 25 ans après la refondation de la province (1er janvier 1997 - 1er janvier 2022).

La fête printanière de la presse dans la province de Thai Nguyên en 2022 sera ouverte tous les jours de la semaine jusqu’au 14 février.

Les visiteurs à la fête printanière de la presse dans la province de Thai Nguyên. Photo : VNA.

* À Hà Nam (au Nord)

L’Association des journalistes de Hà Nam, en collaboration avec le comité du Parti et le comité populaire du district de Thanh Liêm, a organisé le 26 janvier la fête printanière de la presse de 2022.

La fête a présenté près de 500 éditions spéciales du Têt traditionnel des agences de presse centrales et locales du pays, reflétant de manière vivante, complète et diversifiée les divers aspects de la vie, de la société, des réalisations de développement économique et social du pays.

Le rédacteur en chef du Journal Hà Nam, président de l’Association des journalistes de Hà Nam, Lê Hông Ky a déclaré que cette activité annuelle est organisée dans le but de rapprocher les publications de presse des lecteurs de la province. Les publications ont présenté des réalisations en matière de développement économique et social et des beautés culturelles de la province de Hà Nam en particulier, du pays en général, contribuant à améliorer la culture de la lecture parmi la population.

Ce n’est pas seulement la fête pour les journalistes mais aussi celle pour les lecteurs, contribuant à honorer et à promouvoir la culture de la lecture, enrichissant les valeurs spirituelles de la population à l’arrivée du Têt traditionnel.

* À Nam Dinh (au Nord) : près de 500 publications exposées à la fête printanière de la presse

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de Nam Dinh, en collaboration avec le Service de l’information et des communications, l’Association provinciale des journalistes de Nam Dinh, a organisé le 26 janvier la cérémonie d’ouverture de la fête printanière de la presse de 2022 à la bibliothèque provinciale de Nam Dinh.

La fête printanière de la presse a exposé près de 500 éditions de journaux du Têt des agences de presse centrales et locales de tout le pays, reflétant de manière globale les réalisations exceptionnelles dans les domaines de la politique, de l’économie et de la société du pays, des ministères, des branches et de chaque localité.

La fête sera ouverte jusqu’à la fin du 15 février. – NDEL/VNA