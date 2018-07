Le consul général de France à Ho Chi Minh-Ville, Vincent Floreani, prend la parole lors de la rencontre tenue jeudi dans la mégapole du Sud en l’honneur du 229e anniversaire de la Fête nationale de la France (14 juillet). Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié et l'Association d'amitié Vietnam-France de HCM-V ont organisé, le 12 juillet, une rencontre en l’honneur du 229e anniversaire de la Fête nationale de la France (14 juillet).

S’exprimant lors de cette rencontre, Mme Nguyen Thi Ngoc Dung, présidente de l'Association d'amitié Vietnam-France de la mégapole du Sud, a souligné le développement continu des relations entre les deux pays dans divers domaines. En particulier, à l'occasion de la visite officielle en France en mars dernier du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, les deux parties ont affirmé leur volonté d’approfondir leur relation de partenariat stratégique pour une nouvelle période, convenu d’intensifier les échanges et contacts, notamment les contacts de haut niveau afin d'élever l’efficacité des mécanismes de dialogue et de coopération dans divers domaines.

Dans ce contexte, l'Association d'amitié Vietnam-France de Hô Chi Minh-Ville a d’ores et déjà rempli sa fonction de passerelle entre les habitants de la mégapole du Sud et ceux des localités françaises via les projets, l’organisation d'événements culturels, artistiques et éducatifs, a souligné Mme Nguyen Thi Ngoc Dung. En particulier, cette année, l’Association d’amitié Vietnam-France organise de riches activités comme la Semaine culturelle d’amitié Vietnam-France, la publication d’un livre illustré célébrant le 45e anniversaire de l’établissement des liens diplomatiques bilatéraux et le 5e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral.

Pour sa part, le consul général de France à Ho Chi Minh-Ville, Vincent Floreani, est convaincu que ladite association assume plus que correctement son rôle de passerelle d’amitié entre les habitants de la mégapole du Sud et ceux de la France. Il s’est engagé à se coordonner étroitement avec cette association pour mettre en œuvre efficacement les programmes, les activités de coopération et d’amitié ; pour promouvoir la coopération dans le commerce, l’investissement, la culture et les arts dans le but de contribuer à intensifier la compréhension et la solidarité entre les deux peuples.

Actuellement, la France figure dans la liste des premiers partenaires économiques du Vietnam au sein de l’Union européenne et est un des plus importants bailleurs de fond pour les des aides publiques au développement (APD) au Vietnam. Vers la fin de l’année dernière, l’Hexagone s’est classé au 3e rang des pays européens, au 16e rang sur la liste des 114 pays et territoires injectant des investissements au Vietnam avec au total 512 projets représentant un capital cumulé de 2,8 milliards de dollars.

Rien qu'à Hô Chi Minh-Ville, la France recense 188 projets cumulant plus de 990 millions de dollars. Des projets d’investissement des entreprises françaises dans la mégapole du Sud, des projets de développement social des ONG françaises, des projets de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et la région Rhône-Alpes et la ville de Lyon pour l’aménagement urbain, la formation, l’éclairage urbain… prennent grandement part à l’essor de Ho Chi Minh-Ville et permet de cultiver la relation Vietnam-France. -VNA