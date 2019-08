L'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Le Quy Quynh prend la parole lors de l'événement. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Malaisie, a organisé le 22 août à Kuala Lumpur, une cérémonie solennelle célébrant le 74e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre).

Dans son discours, l’ambassadeur Le Quy Quynh a mis en relief de réalisations importantes obtenues par le Vietnam ces dernières années.

Il a noté que le Vietnam avait établi des relations avec 180 pays et territoires du monde et joint à plus de 70 organisations internationales et régionales.

Concernant les relations Vietnam-Malaisie, le diplomate vietnamien a affirmé que la coopération bilatérale avait connu des progrès importants, notamment après l’établissement de leur partenariat stratégique en 2015.

Les deux pays s’emploient à porter à 15 milliards de dollars le commerce bilatéral en 2020 dans le cadre de leur plan d’action déjà signé, tout en préparant un plan d'action pour la prochaine période, a-t-il ajouté.



La ministre malaisienne des Industries primaires, Teresa Kok Suh Sim s'est déclarée convaincue que les relations bilatérales continueraient à se développer dans les années à venir.

Une exposition de photos sur le Vietnam et la communauté vietnamienne en Malaisie, des numéros artistiques et un défilé d’ao dai (tunique traditionnelle des Vietnamiennes) étaient au menu de cet évènement. -VNA