Hanoi (VNA) – Lors de la cérémonie célébrant le 74e anniversaire de la fête nationale du Vietnam (2 septembre) organisée par l'ambassade du Vietnam en Italie, dans la soirée du 12 septembre, le chef du Département des Affaires mondiales du ministère italien des Affaires étrangères, Luca Sabbatucci, a félicité le Vietnam de devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021 et a espéré que ce dernier apporterait une contribution positive à la communauté internationale.

Luca Sabbatucci s'est déclaré convaincu que, dans un ordre international fondé sur des règles, le Vietnam et l'Italie pourraient coopérer dans le cadre des Nations Unies pour promouvoir efficacement le multilatéralisme.

Le représentant du ministère italien des Affaires étrangères a également passé en revue les succès du partenariat stratégique entre les deux pays en matière de coopération, dans les domaines de la politique, de l'économie, de la sécurité et de la défense, de la culture, de l'éducation et de l’échange entre les peuples.

Il a affirmé que 2019 marquait un succès particulier dans les relations entre le Vietnam et l'Italie avec une série de visites au Vietnam de dirigeants italiens tels que le Premier ministre Giuseppe Conte, l'ancien ministre des Affaires étrangères Enzo Moavero Milanesi..., et l’Italie se réjouit de la visite prochaine du vice-président de l’Assemblée nationale, Phung Quoc Hien.

Lors de la cérémonie, l'ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Thi Bich Hue a affirmé qu'au cours des 74 dernières années, le peuple vietnamien s'est toujours uni pour surmonter toutes les difficultés et tous les défis et s'est battu sans relâche pour obtenir l'indépendance, la liberté, la souveraineté, l’intégrité territoriale de la Patrie. Après plus de 30 ans de Renouveau, le Vietnam fait désormais partie des économies ayant les taux de croissance les plus élevés au monde et s'intègre de plus en plus profondément dans la vie internationale et régionale.

Elle a déclaré qu’en 2020, en tant que président de l’ASEAN et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vietnam s’engageait à poursuivre sa coopération étroite avec tous les partenaires pour obtenir des résultats durables et significatifs.

Le Vietnam est actuellement profondément impliqué dans le réseau mondial de libre-échange avec un total de 16 accords de libre-échange conclus avec des partenaires, notamment l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et l'accord sur la protection des investissements (IPA) qui devraient offrir de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes et européennes dans un avenir proche.

L'ambassadrice Nguyen Thi Bich Hue a également affirmé que le Vietnam continue d'être un ami et un partenaire de confiance des pays du monde entier, ce qui se traduit par une contribution positive aux efforts conjoints de la communauté internationale dans de nombreux domaines tels que: changement climatique, paix, sécurité et développement, etc. Le deuxième sommet États-Unis - RPDC (février 2019) témoigne concrètement de la reconnaissance de la communauté internationale pour les efforts déployés par le Vietnam pour contribuer à la paix dans le monde.

À cette occasion, la diplomate vietnamienne a également remercié l'Italie pour son soutien accordé à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que pour sa coopération étroite entre les deux parties dans la formation des forces de maintien de la paix.

A l’occasion du 74e anniversaire de la fête nationale du Vietnam (2 septembre), l’ambassade du Vietnam en Tanzanie a organisé une réception, le 12 septembre à Dar es Salaam, avec la participation des représentants des organes du gouvernement tanzanien dont le secrétaire adjoint permanent du ministère tanzanien des Affaires étrangères Ramadhan Mwinyi Muombwa, des chefs des organes de représentation diplomatique, des responsables des organisations internationales et des entreprises tanzaniennes et vietnamiennes. -VNA