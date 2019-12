Célébration du 92e anniversaire de la Fête nationale thaïlandaise et de l'anniversaire de naissance du feu roi Bhumibol Adulyadej. Photo: baoquocte.vn

Hanoï (VNA) - L'ambassade de Thaïlande à Hanoi a organisé mardi, 3 décembre, une cérémonie célébrant le 92e anniversaire de la Fête nationale thaïlandaise (5 décembre) et commémorant l'anniversaire de naissance du feu roi Bhumibol Adulyadej.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur de Thaïlande, Tanee Sangrat, a souligné qu'il s'agissait d'une occasion pour le peuple thaïlandais du monde entier de se souvenir des grandes contributions du feu roi aux intérêts de la nation et du peuple thaïlandais.

En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et la Thaïlande, le diplomate a dit que, depuis l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays il y a 43 ans, les deux pays développent ces liens d'amitié à travers des générations avec une coopération impressionnante dans les domaines de l'éducation et de l'économie.

En particulier, l'année 2019 marque une étape importante dans les relations bilatérales, avec divers échanges de délégations de haut niveau, a-t-il remarqué, ajoutant que les deux parties étaient convenues de porter leurs relations à une nouvelle hauteur, sur la base de leur partenariat stratégique lors de la troisième réunion de la Commission mixte de coopération bilatérale Vietnam-Thaïlande en janvier.f

La coopération économique ne cesse de se développer, la Thaïlande étant le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN. Les deux pays ciblent 20 milliards de dollars d'échanges bilatéraux l'année prochaine et 30 milliards de dollars en 2025.

Le diplomate thaïlandais a profité de l'occasion pour remercier le Vietnam d'avoir soutenu son pays lorsqu'il avait assumé la présidence de l'ASEAN en 2019. Il est aussi convaincu que le Vietnam organiserait avec succès le sommet de l'ASEAN et les réunions connexes durant son année de présidence de l’ASEAN en 2020.

Au nom du gouvernement vietnamien, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, a estimé que la Thaïlande obtiendrait plus de succès dans le développement national.

Les relations entre le Vietnam et la Thaïlande se sont développées de manière plus pratique et plus profonde, a-t-il insisté. A côté du cadre de coopération bilatérale, les deux coordonnent étroitement lors des forums régionaux et internationaux.

Avec plus de 10 milliards de dollars répartis dans plus de 500 projets d'investissement au Vietnam, la Thaïlande constitue l'un des grands investisseurs étrangers du Vietnam. -VNA