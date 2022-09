l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, lors du concert. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 2 septembre, l'ambassade du Vietnam au Japon a organisé un concert à Tokyo pour célébrer la Fête nationale.

Lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, a indiqué qu’en 2023, le Vietnam et le Japon célébreraient le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Il s’est déclaré convaincu que les relations bilatérales continueraient de se développer fortement, fermement et substantiellement dans les temps à venir.

Les représentants du ministère japonais des Affaires étrangères, de l’Alliance des députés d’amitié Japon-Vietnam, du Parti libéral-démocrate et du Parti Komeito, ont déclaré apoprécier le développement du Vietnam au cours des dernières années. Ils ont estimé que les relations entre le Japon et le Vietnam s’étaient approfondies dans divers domaines et que leur partenariat était promu par les dirigeants des deux pays.

Au Laos, l’ambassade du Vietnam a organisé le 2 septembre un banquet pour célébrer la Fête nationale vietnamienne et le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos.

Lors du banquet organisé par l’ambassade du Vietnam au Laos. Photo: VNA



Le président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, le vice-Premier ministre Sonesay Siphandone, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Saleumsay Kommasith, étaient présents, ainsi que plusieurs autres personnalités.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Ba Hung a souligné que le Vietnam accordait la plus haute priorité à ses relations avec le Laos et qu’il ferait de son mieux pour les développer.

De son côté, le vice-Premier ministre lao et ministre des Affaires étrangères, Saleumsay Kommasith, a affirmé que Le Laos continuerait à promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Les ambassades du Vietnam en Afrique du Sud, au Mozambique et en Tanzanie ont également organisé des événements pour célébrer la Fête nationale.-VNA