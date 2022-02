Hanoï, 9 février (VNA) - La 15e édition de la fête du "Printemps rouge" (Xuân Hông), fête du don de sang, aura lieu du 12 au 20 février, a annoncé l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine.

Photo d'illustration : VNA

L'événement de cette année devrait attirer la participation de 10.000 personnes et collecter 7.000 unités de sang auprès de donneurs.

À Hanoï, la collecte a eu lieu à l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine (rue Pham Van Bach, arrondissement de Câu Giây), à la Maison culturelle du district de Gia Lâm, à No 26 rue Luong Ngoc Quyên, arrondissement de Hoan Kiem, à No 132 Quan Nhan, arrondissement de Thanh Xuan, à la ruelle No 122, rue Duong Lang, arrondissement de Dong Da.

Les organisateurs ont déclaré que les règles de prévention et de contrôle du COVIDd-19 seront strictement appliquées pendant la Fête.

Les donneurs de sang doivent faire une pré-inscription via le site https://hienmau.vn/events/lehoixuanhong/ ou l'application "Hien mau" pour recevoir le meilleur soutien des organisateurs.

La Fête du "Printemps rouge" est l'un des plus grands événements annuels de don de sang de l'année. Elle a été lancée conjointement par l'Association des jeunes de Hanoi pour le don de sang et l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine.en 2008, et mené à l'échelle nationale en 2010.

Elle a contribué à répondre à la pénurie de sang après le Nouvel an lunaire et à créer et à maintenir l'habitude de donner de sang au début du printemps.

Au cours des 15 dernières années, pas moins de 91.765 unités de sang ont été collectées.- VNA