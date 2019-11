Une oeuvre de bonsaï. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Pour la première fois, la fête de Bonsaï et de Suiseki d’Asie-Pacifique aura lieu du 15 au 18 novembre dans la zone touristique culturel Suoi Tien, à Ho Chi Minh-Ville.

Placée sur le thème « L’art de bonsaï-convergence de l’amitié et de l’harmonie », la fête est organisée par l’Association de créatures ornementales du Vietnam et la compagnie par actions du tourisme et de la culture de Suoi Tien.

Selon Truong Hoang, vice-président de ladite association, cette fête réunira près de 1.000 œuvres artistiques conçues à base des plantes, des fleurs et des pierres des 40 villes et provinces du pays.

En plus, la fête attirera plus de 250 œuvres de Suiseki, une exposition photographique des créatures ornementales conçues par des artisans vietnamiens et étrangers.

La fête de Bonsaï et de Suiseki d’Asie-Pacifique a été organisée la première fois à Bali, en Indonésie sur l’esprit de promouvoir l’amitié entre les amoureux de la nature, les plantes d’agrément et l’environnement. Ensuite, cette fête a été organisée tous les deux ans à tour de rôle en Chine, à Singapour, au Japon, l’Indonésie et le Vietnam…

Le Bonsaï est une forme d'art japonais utilisant des techniques de culture pour produire, dans des conteneurs, des petits arbres qui imitent la forme et l'échelle des grandes dimensions des arbres.

Le Suiseki est un art japonais relatif aux pierres de forme particulière. Les collectionneurs de suiseki recherchent les pierres dont la forme ou le graphisme évoque un animal, une figure humaine, un paysage ou simplement une belle forme abstraite. En particulier, les pierres noires, dures et lisses sont très appréciées. Les suiseki sont généralement présentés en exposition en association avec les bonsaïs.-VNA