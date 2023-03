Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist) a ouvert la vente de billets pour sa fête culturelle et gastronomique 2023, en appliquant une réduction de 10% pour les clients qui réservent avant 17h00 le 17 avril 2023.

Un coin de la fête culturelle et gastronomique de Saigontourist Group 2022. Photo : SG/CVN

Organisée par Saigontourist Group, la fête culturelle et gastronomique de Saigontourist Group 2023 se déroulera pendant quatre jours, du 20 au 23 avril dans la zone touristique de Van Thanh, à Hô Chi Minh-Ville.

Grâce à son succès, l’événement de l’année dernière a été élu par le prix World Culinary Awards comme “Meilleure fête culinaire d’Asie 2022”.

Ayant comme objectif d’honorer la culture culinaire des trois régions, les hôtels 4-5 étoiles, les centres de villégiature et les restaurants appartenant au groupe Saigontourist de Hô Chi Minh-Ville et d’autres villes et provinces dans le pays, seront présentés plus de 350 plats délicieux préparés par des chefs expérimentés et talentueux.

Quarante stands gastronomiques

Conçu selon les caractéristiques culturelles des trois régions, l’événement de cette année verra la participation de 40 stands des unités membres de Saigontourist dans tout le pays.

Les convives auront l’occasion de participer à un festival gastronomique à grande échelle et de déguster des centaines de spécialités régionales préparées par des chefs célèbres d’hôtels 5 étoiles tels que Rex Saigon, Majestic Saigon, Grand Saigon, Caravelle Saigon, New World Saigon, Continental Saigon, Dê Nhat, Kim Dô, Oscar Saigon, Thiên Hong, Dông Khanh, le village touristique de Binh Quoi ou d’autres zones touristiques et attractions à Hô Chi Minh-Ville (Tân Cang, Cân Gio, Van Thanh, le parc culturel Dâm Sen ou d’autres hôtels et complexes haut de gamme du groupe Saigontourist dans des provinces et des villes telles que Saigon - Ha Long resort, Majestic Mong Cai, Saigon - Phu Tho, Saigon - Ban Gioc, Saigon - Ba Be, Saigon - Kim Liên, Saigon - Quang Binh, Saigon - Doong Hà, Saigon - Morin, Saigontourane, Saigon - Ban Mê, Saigon - Dà Lat, Saigon - Phu Yen, Saigon - Ninh Chu, Saigon - Mui Ne, Saigon - Phu Quôc, Saigon - Rach Gia, Saigon - Vinh Long, Saigon - Con Dao...

De nombreuses représentations d'arts traditionnels vietnamiens au menu pendant quatre jours. Photo : SG/CVN



Par ailleurs, la fête verra également la présence d’unités venant de la province de Bên Tre, Tây Ninh et sera soutenue par Vietnam Airlines.

Les organisateurs ont recherché et sélectionné des plats représentatifs des trois régions, et même des plats rappelant des souvenirs d’enfance, des plats "réconfortants", rassemblant à la fois les caractéristiques régionales et la saveur "standard" de chaque plat

Outre les activités gastronomiques, la fête culturelle et gastronomique du groupe Saigontourist 2023 sera également emplie d’une ambiance festive empreinte du folklore des trois régions du pays, avec trois espaces de villages artisanaux-marchés traditionnels, des jeux folkloriques et divers types d’art traditionnels tels que musique khmère à cinq tons, instrument de musique Paranưng de l’ethnie Chăm, chant quan ho (chant alterné), chants de Huê, don ca tài tu (chant des amateurs).

La zone du village artisanal initiera aux métiers traditionnels comme la fabrication d’alcool de riz, le tissage de nattes, la fabrication de poteries, la confection de vermicelles et de gâteaux. – CVN/VNA