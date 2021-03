L'image de la grotte de Son Doong dans la collection de photos "Merveilles du Vietnam". Photo : NDEL

Hanoï (VNA) - Les belles images présentées dans l'exposition virtuelle intitulée "Les merveilles du Vietnam" ont fait leur apparition dans la Google Art and Culture Library (Google Arts & Culture), ravissant de nombreuses personnes qui aiment voyager.

Le projet a été mis en œuvre pendant près de deux ans par l'Administration nationale du tourisme (VNAT) sous l'égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le groupe Google basé aux États-Unis. Jusqu'à présent, il a présenté 1.369 photos de haute qualité et des fonctionnalités interactives attrayantes.

Google Arts and Culture est la plus grande plate-forme de bibliothèques numériques en ligne au monde, créée en 2011 dans le but de numériser le patrimoine matériel et immatériel afin de préserver et de promouvoir sa valeur. La plateforme permet une visite en ligne accessible à tous dans le monde à tout moment, en tout lieu et gratuitement. Sa caractéristique exceptionnelle est la possibilité de stocker des images et vidéos haute résolution illimitées ainsi que d'appliquer les dernières technologies telles que réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR).

Avec 35 expositions, le programme "Merveilles du Vietnam" présente non seulement la beauté de la nature majestueuse et vierge du Vietnam, mais aussi son patrimoine culturel unique dans des domaines tels que l'architecture, la cuisine, les arts de la scène, les festivals et les villages de commerce. Tran Tuan Viet, qui a été sélectionné pour la section photographie, a pris plus de 5.000 photos en trois mois dans les provinces du centre. Il en a ensuite choisies près de 1.400 pour l'exposition virtuelle. Il est également un nom bien connu dans la communauté photographique vietnamienne depuis de nombreuses années grâce à sa collaboration exclusive avec de nombreux magazines et réseaux sociaux de premier plan à travers le monde et à son style de photographie unique de "narration" qui utilise des images pour raconter des histoires.

Divisée en plusieurs petits thèmes, chaque photo de l'exposition "Merveilles du Vietnam" est une histoire (en vietnamien et en anglais) qui aide les visiteurs à en apprendre davantage sur le pays à travers des destinations célèbres telles que des grottes de la province de Quang Binh, des tombes et temples de la ville antique de Hue, des ponts sur la rivière Han à Da Nang et d'anciens villages artisanaux de la ville de Hoi An (province de Quang Nam). L'exposition virtuelle emmène les visiteurs dans un voyage au Vietnam à travers des informations intéressantes et évocatrices.

L'une des expositions les plus impressionnantes est la grotte de Son Doong dans la province de Quang Binh, la plus grande du monde avec son propre climat et écosystème. En plus d'admirer les images extrêmement vastes et la lumière magique, les spectateurs peuvent ressentir le bruit du vent qui souffle à travers la grotte.

Dans une nouvelle perspective, les visiteurs ont la chance d'admirer la collection d'images panoramiques et de photos prises par des drones. Les destinations apparemment familières telles que des plages, des routes, des ports, des champs et des monuments apparaissent avec une beauté différente. Pour les visiteurs intéressés par la culture, la musique et l'histoire, l'exposition présente des artefacts révélant la vie des rois sous la dynastie féodale des Nguyen, des modèles 3D des tombes des empereurs Tu Duc et Khai Dinh, des antiquités du Champa, la musique de la cour royale de Hue et d'anciens villages artisanaux.

L’organisation de l’exposition virtuelle "Merveilles du Vietnam" a été l’un des efforts remarquables déployés par le secteur du tourisme vietnamien dans le contexte de pandémie de COVID-19. Après quatre localités du Centre - Thua Thien-Hue, Quang Binh, Da Nang et Quang Nam - le projet sera élargi pour diffuser l'attractivité du tourisme vietnamien auprès des visiteurs internationaux à une époque où le tourisme international est "gelé".

Le directeur général de VNAT, Nguyen Trung Khanh, a affirmé que l'exposition était considérée comme une "fenêtre" pour montrer au monde la culture, les merveilles et le patrimoine uniques du Vietnam honorés par l'UNESCO, répondant aux demandes des visiteurs internationaux dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 ayant affecté le tourisme et les attirer au Vietnam dès que les conditions le permettront.

Dans les temps à venir, des campagnes de coopération entre le secteur du tourisme vietnamien et de nombreuses plateformes numériques mondiales continueront d'être mises en œuvre, contribuant de manière significative à la transformation numérique du tourisme au Vietnam et réalisant l'ambition de faire du pays l'une des principales destinations d'Asie. -CPV/VNA