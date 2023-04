Une séance de travail entre les représentants de l’Ambassade du Vietnam et la Fédération Santé France Vietnam (FSFV). Photo : VNA Une séance de travail entre les représentants de l’Ambassade du Vietnam et la Fédération Santé France Vietnam (FSFV). Photo : VNA

Paris (VNA) - Parmi les organisations franco - vietnamiennes, la Fédération Santé France - Vietnam (FSFV) est connue comme exemplaire dans les relations entre les deux pays. Une lueur d'espoir dans le mouvement de solidarité et d'amitié, reliant les Français, les Vietnamiens et les Français d'origine vietnamienne qui travaillent dans le domaine médical.

Selon Mme Dao Thu Ha, radiologue, praticien hospitalier de l’Hôpital universitaire à Henri-Mondor à Créteil, responsable de l’unité d’imagerie sénologique et présidente de l’association IMSF (Imagerie, Médicale Sans Frontières), l'idée de créer la FSFV a été mise en place lors de l’année croisée France Vietnam en 2014, dans le but de réunir les associations et individuels franco-vietnamiens qui œuvraient dans le domaine de la santé.

Dans le but d'optimiser les activités de ces associations au Vietnam, de créer une synergie d'actions, de partager des expériences et des informations spécialisées, ainsi que de mettre en place des projets de coopération entre la France et le Vietnam, le premier colloque s'est tenu à Hô Chi Minh-Ville en 2015, marquant la naissance de la FSFV. Cet évènement a rassemblé près de 150 personnes de ces milieux associatifs, venant de France et du Vietnam pour mettre en commun leurs expériences et projets de coopération.

Depuis, la FSVF n'a cessé de se développer et rassemble à l’heure actuelle 25 associations, groupes, fonds d'investissement et sociétés pharmaceutiques, équipements médicaux et particuliers médecins français, vietnamiens ou franco-vietnamiens ayant des relations de coopération avec les hôpitaux et établissements médicaux au Vietnam.

Poursuivant la longue tradition de coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, la FSFV, présidée par la radiologue Dao Thu Ha, et dont le secrétaire général est le pédiatre Gildas Treguier, s'est toujours efforcée de favoriser la coopération entre hôpitaux vietnamiens et français. Ils ont organisé des activités d'échanges, soutenu la formation des ressources humaines dans le domaine médical pour le Vietnam, et amélioré l'expertise et le professionnalisme des médecins, l'assistance technique et l'équipement médical, contribuant à l'amélioration de la qualité de l'examen médical et du traitement dans les hôpitaux et les centres médicaux Vietnam.

La Fédération maintient également l'organisation de réunions régulières et d'assemblée générale, se réunit à l'occasion du Têt traditionnel, accueille des nouveaux étudiants, stagiaires, médecins vietnamiens venant en France, organise des conférences faisant le point de cette coopération médicale franco-vietnamienne ancienne et des actions futures.

Photo de famille entre l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang et les dirigeants de la FSFV. Photo : VNA

Surtout dans le contexte de la récente épidémie de Covid-19, la FSVF a suivi de près l'évolution de l'épidémie de COVID-19 au Vietnam et s'est efforcée de trouver des aide pour les vaccins, les équipements médicaux dont les appareils respiratoires pour aider le Vietnam dans la lutte contre l'épidémie.

"Ces nombreux liens nous ont permis de poursuivre nos actions non seulement dans chacune de nos spécialités, mais aussi d’avoir des actions collectives significatives, en particulier lors de la pandémie de Covid. L’Ambassade du Vietnam à Paris nous a demandé en tant qu’interlocuteur médical multidisciplinaire, de faire part de l’expérience française face à la première vague du Covid. Résultats : 12 webinaires et des tables rondes ont été réalisés à l’automne 2021 au plus fort de l’épidémie Covid au Vietnam, avec le retour d’expérience de médecins référents dans divers domaines médicaux, en réanimation, pneumologie, gériatrie…", a rappelé Mme Dao Thu Ha, en ajoutant que "ces webinaires ont été diffusés en visioconférence, enregistrés sur la chaîne YouTube de la Fédération, avec jusqu’à 3000 connexions lors de la diffusion initiale des Webinaires !"

Mme Dao Thu Ha a également hautement apprécié la coopération active de ses collègues au Vietnam, en particulier l’Association vietnamienne de Pneumologie, représentée par le professeur Ngo Quy Châu, pour le succès des séminaires en ligne.

Elle n'a pas non plus oublié l’aide lourde de symbole des collègues vietnamiens, qui se sont mobilisé pour envoyer aux confrères français des containers de masques, de blouses de protection en été 2020, lorsque l'épidémie s'est explosé en France.

Évoquant des projets dans les temps à venir, Mme Dao Thu Ha a indiqué que la Fédération a prévu d'organiser en novembre à Hanoï des colloques afin de célébrer le cinquantenaire des relations diplomatiques entre la France et Vietnam, le trentenaire de la création de la formation médicale de faisant fonction d’Interne (FFI, formation spécialisée de médecins vietnamiens en France), le centième anniversaire de l’hôpital d’Oncologie (hôpital K) etc.

Parlant des activités de la FSFV, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a hautement apprécié la contribution des médecins français et français d'origine vietnamienne à la coopération médicale entre les deux pays, contribuant à promouvoir activement la formation des ressources humaines, la modernisation de l'industrie médicale. Surtout dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 au Vietnam, la FSFV s'est efforcée de trouver des sources d'aide pour les vaccins et le matériel médical afin d'épauler avec le Vietnam dans la lutte contre l'épidémie.

L'ambassadeur a souhaité qu'avec l'esprit de partage d'affection et de responsabilité, avec le désir d'une industrie des soins de santé développée au service du peuple vietnamien et à la santé du pays, la FSVF continuerait à promouvoir son rôle, notamment dans la formation des jeunes générations qui peuvent poursuivre et hériter de la cause de la promotion de la coopération entre le Vietnam et la France, dans le domaine de la santé. - VNA