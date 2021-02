Le premier lot de vaccins a arrivé au Vietnam à l'aéroport de Tan Son Nhat, à Hô-Chi-Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le bureau du gouvernement vient de publier l'annonce N°31/TB-VPCP du 25 février 2021 sur la conclusion du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion entre la permanence du gouvernement et le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19.

Selon l’annonce, les comités populaires des villes et provinces du ressort central doivent décider de manière proactive des mesures de prévention et de contrôle des épidémies adaptées aux niveaux de risque de chaque zone ou lieu spécifique de la localité, pour minimiser les impacts négatifs sur la circulation des marchandises, la production et les activités commerciales et la vie des gens.

Les localités ont continué à diriger le respect strict du message de 5K : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).

Le ministère de la Santé est responsable de l'achat, de l'importation, de la réception et de la distribution des vaccins pour garantir la rapidité, la transparence, la lutte contre la corruption et les effets négatifs.

Le ministère de la Santé doit organiser rapidement la vaccination, tout d'abord pour des groupes prioritaires selon la Résolution du gouvernement.

Le Premier ministre a souscrit aux propositions de certaines localités (comme Hanoï, Hai Phong ...) sur l’achat des vaccins en guise de socialisation.

Le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Pham Binh Minh de diriger le rapatriement des citoyens vietnamiens à l'étranger et la mise en œuvre du quarantaine, conformément à la réglementation.-VNA