Le Président Ho Chi Minh et le président indien Prasat ont visité l'usine de machines-outils No 1 de Hanoï, le 24 mars 1959. Photo : archives

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti travailliste mexicain (PT) Alberto Anaya Gutiérrez a affirmé que la diplomatie vietnamienne était l'héritage idéologique du Président Ho Chi Minh, un diplomate éminent. Ses idées diplomatiques s'inscrivaient dans l’histoire de la libération et de la réunification nationales du Vietnam.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de la Conférence nationale des relations extérieures du Vietnam, le secrétaire général du Parti PT a estimé que suivant la pensée du Président Ho Chi Minh, la diplomatie vietnamienne accompagnait toujours le peuple dans la cause de l’édification et de la défense nationales. La politique étrangère d'indépendance, d'autonomie et de partage des avantages avec le peuple a aidé le Vietnam à affirmer sa position sur la scène internationale.

Alberto Anaya Gutiérrez a hautement apprécié les succès du Vietnam sur le front des relations extérieures du Parti. Il a précisé que la participation des délégations vietnamiennes à la conférence internationale annuelle "Les Partis politiques et une nouvelle société" organisée par le Parti PT, contribuait à aider les amis internationaux à mieux comprendre et soutenir les positions et politiques du Vietnam sur la voie vers le socialisme. Le message du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong à la XXVe conférence, tenue en octobre dernier, est une grande source d'encouragement pour tous les Partis politiques progressistes du monde dans la lutte commune pour la paix et l'indépendance nationale, la démocratie, la coopération, le développement et le progrès social.



Alberto Anaya Gutiérrez a déclaré que la diplomatie vaccinale du Vietnam était très efficace et opportune. Bien qu'il soit touché par la pandémie, le Vietnam a offert des fournitures médicales et un soutien financier à de nombreux pays, démontrant sa bonne volonté d'être un membre responsable de la communauté internationale.

A propos des relations entre les deux pays, il a affirmé que depuis l'établissement des relations diplomatiques le 19 mai 1975, les relations de coopération et d'amitié entre le Mexique et le Vietnam s'étaient de plus en plus consolidée dans tous les domaines. - VNA