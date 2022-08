La diplomatie a contribué à la réussite de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale anti-Covid-19. Photo: UNICEF Vietnam/VNA

Hanoï (VNA) - Le 28 août 1945, le ministère des Affaires étrangères a été créé lors de la fondation du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam. Le président du gouvernement provisoire, Hô Chi Minh, fut également le premier chef de la diplomatie moderne du Vietnam. Au cours de ces 77 dernières années, sous la direction du Parti, valorisant la tradition de la diplomatie amicale et de la pensée diplomatique de Hô Chi Minh, la diplomatie vietnamienne n’a cessé de développer, contribuant, pour une part importante, à la cause révolutionnaire de la nation.



La diplomatie au service de la libération du peuple, de la défense et du développement national



Sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, la diplomatie constituait un front stratégique pendant les résistances anti-française et anti-américaine ainsi que dans l’œuvre d’édification nationale. Avec des décisions stratégiques et intelligentes, la diplomatie a eu une contribution importante à la protection du gouvernement révolutionnaire et du peuple après la Révolution d’août. Elle a su mobiliser le soutien et l’assistance des forces progressistes et des peuples du monde pour la cause juste et révolutionnaire de notre peuple, contribuant aux victoires historiques, telles que les négociations et la signature des accords de Genève de 1954 et des accords de paix de Paris de 1973.



Après la réunification nationale, la diplomatie est devenue le fer de lance pour faire sortir le pays de l’encerclement et de l’embargo, établir les relations avec de nombreux partenaires et ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement national.



La diplomatie vietnamienne est l’héritage idéologique du Président Hô Chi Minh. Au cours de plus de 35 ans de Renouveau, le Vietnam a suivi une diplomatie indépendante, autonome, pacifique, amicale, ouverte à la coopération et au développement. Le pays est aussi un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. La diplomatie est pionnière dans le maintien d’un environnement pacifique, stable et propice au développement, contribuant ainsi à rehausser la position du Vietnam à l’échelle mondiale.



À ce jour, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 190 pays. Il entretient des partenariats stratégiques et intégraux avec 30 pays et des relations économiques avec plus de 230 pays et territoires. Le pays a en outre signé 15 accords de libre-échange et est un membre actif de plus de 70 organisations et forums multilatéraux importants.



La diplomatie économique a été renforcée permettant au Vietnam d’élargir ses marchés d’import-export et de tirer parti de nombreuses sources externes en matière de capitaux, des technologies et d’intellectuels au service de l’industrialisation et de la modernisation du pays.



Pendant la période difficile de la pandémie de Covid-19, la diplomatie vaccinale a contribué à la réussite de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale, créant une condition préalable permettant au Vietnam de passer de l’objectif du «Zéro Covid» à une adaptation sûre, flexible et à un contrôle efficace de l’épidémie ainsi que d’accélérer la relance et le développement socioéconomique post-Covid-19.



Le fait que notre pays ait assumé de nombreuses responsabilités internationales telles qu’être le pays hôte de l’APEC 2017, président de l’ASEAN 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, période 2020-2021, ainsi que sa participation active à de nombreux forums multilatéraux, ont affirmé et contribué à rehausser l’image et le prestige du Vietnam, un pays épris de paix et respectueux du droit international, un membre fiable et responsable de la communauté internationale.



La diplomatie culturelle et le travail d’information pour l’étranger ont également contribué à promouvoir l’image du pays, l’identité culturelle du peuple ainsi que les réalisations du renouveau du Vietnam. Le travail relatif aux Vietnamiens à l’étranger a été intensifié, contribuant à consolider le bloc de grande union nationale, à mobiliser des ressources des Viêt Kiêu au service de la défense et du développement national. Le Vietnam a également mené à bien la protection des citoyens à l’étranger, en cas de conflits, de guerre ou d’épidémie.



Force est de constater que tous ces acquis sont dus à la politique extérieure du Parti et de l’État, aux efforts communs du Parti et du peuple dans leur ensemble, et au dévouement des générations de cadres diplomatiques. C’est l’œuvre révolutionnaire qui a forgé la diplomatie vietnamienne, créant une école diplomatique originale de l’époque de Hô Chi Minh.



Édifier une diplomatie intégrale et moderne



Après le 13e congrès national du Parti communiste vietnamien, le Vietnam s’emploie à édifier une diplomatie intégrale et moderne, basée sur trois piliers tels que les relations extérieures du Parti et de l’État et de la diplomatie populaire.



Dans cette nouvelle conjoncture, la tâche principale du secteur diplomatique est de maintenir l’environnement pacifique et stable et de défendre de manière résolue et persistante l’indépendance, la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale.

Parallèlement, l’important est aussi de développer et dùapprofondir les relations avec les pays voisins, les partenaires importants et les amis traditionnels, de tirer pleinement parti des conditions internationales favorables et de développer le rôle du Vietnam au sein des mécanismes multilatéraux importants pour améliorer le statut du pays. Il importe de mettre la population, les localités et les entreprises au centre de toutes les politiques de développement, de promouvoir l’innovation et de diversifier les marchés. Notre pays devrait également valoriser son rôle au sein des mécanismes de forums multilatéraux de façon à améliorer son statut et prestige sur la scène internationale.



Pour parvenir à ces objectifs, le Vietnam doit développer une diplomatie saine, intégrale et moderne. Comme l’a affirmé le secrétaire général, Nguyên Phu Trong, lors de la Conférence nationale des affaires étrangères, un bon diplomate doit d’abord être un bon politicien, l’essentiel est de constituer un contingent de diplomates fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple, compétents et dotés d’un grand professionnalisme. Il a également souligné l’importance de l’étude et de l’application créative de la pensée diplomatique du Président Hô Chi Minh pour continuer à apporter des contributions importantes au développement national. Pour ce faire, le secteur doit accélérer l’édification du Parti et le mouvement «Étudier et suivre l’exemple moral et le style de vie du Président Hô Chi Minh».



Valorisant la tradition glorieuse de la diplomatie révolutionnaire vietnamienne, sous la direction du Parti, le Vietnam est déterminé à développer une diplomatie saine, intégrale et moderne, contribuant à l’édification d’un pays prospère, démocratique, équitable et civilisé.-VOV/VNA