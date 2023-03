Le président de l'Association d'amitié Vietnam- Malaisie , Ngo Sach Thuc. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le président de l'Association d'amitié Vietnam-Malaisie, Ngo Sach Thuc, a souligné, lors d’une interview accordée récemment à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Malaisie (1973-2023), le rôle important de la diplomatie populaire dans la promotion des relations Vietnam-Malaisie.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques en mars 1973, en particulier depuis l’établissement de leur partenariat stratégique en août 2015, les relations Vietnam-Malaisie se sont développées de manière fructueuses, a déclaré Ngo Sach Thuc, notant qu'actuellement, le Vietnam était le seul partenaire stratégique de la Malaisie au sein de l'ASEAN.

Leur coopération dans les domaines du travail, de l'éducation et du tourisme a connu des résultats positifs.

Notamment, la Malaisie était l'une des dix plus grandes sources de touristes asiatiques au Vietnam avec quelque 400.000 visiteurs enregistrés en 2017.

Sur le plan commercial, la Malaisie était le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN en 2021 et le 9e au monde. Pendant ce temps, le Vietnam était le troisième partenaire commercial de la Malaisie dans la région.

Ngo Sach Thuc a cité que le commerce bilatéral avait atteint 12,5 milliards de dollars en 2021, en hausse de 25,3 % en glissement annuel. Le chiffre s'est élevé à 19,2 milliards de dollars en 2022, dépassant même l'objectif de 18 milliards de dollars fixé pour 2025.

Au 20 février 2022, la Malaisie a recensé 668 projets valides au Vietnam avec un capital social total de plus de 12,8 milliards de dollars, se classant 10e sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam.

Séminaire sur la culture et le tourisme du Vietnam à Kuala Lumpur en 2022. Photo: VNA

Les relations Vietnam-Malaisie disposent encore beaucoup de potentiels et de marges de développement, a déclaré Ngo Thuc Sach, soulignant que la diplomatie populaire restait une priorité pour rapprocher les deux pays et cultures de l'objectif de coopération et d'intégration.

Interrogé sur l'Association d'amitié Vietnam-Malaisie, Ngo Thuc Sach a déclaré que son association travaillait sur un plan pour l'établissement de relations de jumelage entre des localités vietnamiennes et malaisiennes dans le cadre de la célébration des 50 ans de relations diplomatiques Vietnam-Malaisie.

L'association prévoit également d'envoyer une délégation en Malaisie cette année dans le but d'intensifier les échanges entre les deux peuples, a-t-il déclaré. -VNA

source