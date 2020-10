Moscou (VNA) - La diplomatie populaire a joué un rôle de premier plan dans le renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie au cours des dernières années, a-t-on appris d’une conférence tenue mardi 20 octobre à Moscou.

Vue de la conférence à Moscou, le 20 octobre. Photo : VNA

L’événement a été organisé conjointement par l’Association d’amitié Russie-Vietnam, l’Association d’amitié Vietnam-Russie, l’Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes résidant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo), la communauté des entreprises vietnamiennes en Russie et plusieurs partenaires.



La conférence a réuni plus de 100 représentants d’organismes gouvernementaux, d’organisations sociales, d’organisations d’amitié, d’universitaires, de gens d’affaires et d’étudiants.



Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngô Duc Manh, a souligné que l’atelier était une illustration vivante de la solide collaboration entre les organisations d’amitié des deux côtés.



Le diplomate a exprimé sa conviction que les deux associations d’amitié renforceront leurs activités, contribuant au développement des relations Vietnam-Russie de manière plus intensive et durable.



De son côté, le professeur Vladimir Buyanov, président de l’Association d’amitié Russie-Vietnam et directeur de l’Académie d’économie et de droit de Moscou, a apprécié le rôle de la diplomatie populaire dans la promotion des relations Russie-Vietnam, indiquant que les jeunes générations devraient avoir une compréhension profonde de l’amitié de longue date entre les deux pays.



Il a souhaité que la conférence trouve de nouvelles approches et mesures pour développer la diplomatie populaire entre les deux pays.

La présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Nguyên Phuong Nga, a pour sa part déclaré que les réalisations du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie ont créé les prémisses pour les deux parties d’intensifier les échanges et la coopération entre les deux peuples.



La conférence a écouté près de 15 rapports présentant divers aspects et expériences de la promotion de la diplomatie populaire. – VNA