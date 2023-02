Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale a souligné lors d’une conférence organisée lundi 27 février par son comité permanent en présence de son président Vuong Dinh Huê, les tâches majeures de la diplomatie parlementaire en 2023 axée sur la promotion du rôle de ses relations extérieures dans la polique extérieure globale.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (premier plan) visitant une exposition sur les relations extérieures de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Son vice-président permanent Trân Thanh Mân a souligné que l’Assemblée nationale continuera à mettre en œuvre les tâches identifiées dans le programme d’action de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti.

Elle poursuivra la mise en œuvre de la résolution n°161 de l’Assemblée nationale, de la conclusion n°19 du Bureau politique sur le projet d’orientation du programme législatif d’Assemblée nationale de la 15e législature, de la résolution n°34-NQ/TW du 9 janvier 2023 sur certaines orientations et politiques majeures pour mettre en œuvre la politique extérieure du 13e Congrès national du Parti.

Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân s'exprimant lors de la conférence. Photo: VNA



L’Assemblée nationale continuera à mettre en œuvre efficacement les grandes options du Parti sur la promotion du rôle pionnier des relations extérieures, la construction d’une diplomatie totale et moderne sur trois piliers : la diplomatie du Parti, de l’Etat et du peuple, avec l’accent mis sur la position et le rôle de la diplomatie parlementaire dans la politique extérieure du Vietnam, a-t-il souligné.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale a demandé de renforcer la coordination de la diplomatie du Parti, de l’Etat et du peuple, de promouvoir les avantages de la diplomatie parlementaire, d’attacher de l’importance à la diplomatie économique centrée sur les personnes et les entreprises.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân remettant des satisfecits du Premier ministre aux collectifs et particuliers pour leurs réalisations exceptionnelles. Photo : VNA

Il a également exhorté à promouvoir les liens avec les parlements étrangers de manière approfondie, pragmatique et efficace ; la diplomatie parlementaire multilatérale dans l’esprit de la directive n°25-CT/TW du 8 août 2018 du Secrétariat du Comité central du Parti sur la promotion et l’élévation de la diplomatie multilatérale jusqu’en 2030 ; et le rôle de l’Assemblée nationale dans les mécanismes de coopération multilatéraux, les instances régionales et internationales. – VNA