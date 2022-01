Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son. Photo: VOV



Hanoï (VNA) - En 2021, la diplomatie économique a été très efficace, car elle a contribué à relancer l’économie nationale, malgré la pandémie de Covid-19. Ces efforts devront se poursuivre en 2022.



En raison de la crise sanitaire, 2021 a été une année très difficile pour l'économie mondiale en général et pour l'économie vietnamienne en particulier. Cependant, notre économie a su résister face aux restrictions sanitaires. Les exportations et les investissements ont connu une croissance élevée. Ces résultats sont, en partie, dus aux efforts de la diplomatie vietnamienne qui n’a ménagé aucun effort pour garantir les intérêts économiques du pays à l’étranger et promouvoir les exportations et les investissements.



Une diplomatie économique efficace…

En 2021, les organes de représentation diplomatique du Vietnam à l’étranger se sont coordonnés étroitement avec les ministères et les localités pour trouver de nouveaux débouchés aux marchandises vietnamiennes et faire venir des investisseurs étrangers au Vietnam.

«La diplomatie économique a été efficace. Malgré les impacts de l'épidémie, nos relations économiques ont été maintenues et même élargies. Les exportations ont enregistré une croissance impressionnante. En 2021, le chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam s’est élevé à plus de 600 milliards de dollars, ce qui est un nouveau record. Par ailleurs, la diplomatie vaccinale a été renforcée pour profiter du soutien international à la lutte anti-Covid-19 au Vietnam», précise le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

Ces efforts ont été récompensés. En seulement quatre mois, d'un pays ayant le taux de vaccination le plus bas de la région, le Vietnam compte, aujourd’hui, parmi les six pays ayant le taux de vaccination le plus élevé du monde. Une progression largement saluée par les pays étrangers.

De nombreuses rencontres directes entre le Premier ministre et les chefs d’entreprises à capitaux étrangers ont d’ailleurs été organisées l’an dernier.

…au service de la reprise économique

En 2022, dans le contexte où les pays commenceront à rouvrir leur économie, la priorité de la diplomatie vietnamienne est de contribuer au redressement de l’économie nationale. Trois missions concrètes ont été définies dans un esprit d’innovation et de créativité. Il s’agit de soutenir la reprise socioéconomique, de changer de modèle de croissance en promouvant la croissance verte et la transformation numérique et de faciliter l’accès des entreprises domestiques aux nouveaux marchés.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Hà Kim Ngoc. Photo : VOV



L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Hà Kim Ngoc a, pour sa part, proposé de profiter des ressources et du savoir-faire des Vietnamiens de l’étranger pour une reprise plus rapide dans les temps à venir.

«Nous devons nous concentrer sur les domaines tels que la haute technologie et l'innovation qui nécessitent du savoir-faire dont disposent les Vietnamiens résidant à l’étranger. Il suffit de créer un environnement de travail vraiment attrayant pour qu'ils reviennent contribuer au développement du pays», déclare-t-il.

Fort des acquis obtenus en 2021, la diplomatie économique doit être renforcée cette année pour soutenir la reprise économique et dynamiser la coopération avec les partenaires du pays, comme le souhaite le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong.-VOV/VNA