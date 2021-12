Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, a exhorté jeudi 16 décembre à développer une diplomatie professionnelle, totale et moderne.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong et le ministre des Affaires étrangères visitant une exposition sur les réalisations diplomatiques. Photo : VNA

Le Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères doit se concentrer sur l’édification et le remodelage du Parti, de rendre le secteur diplomatique vraiement sain, puissant et moderne, a souligné le dirigeant lors d’une conférence sur l’édification du Parti et les affaires du Parti à l’étranger.

Il doit mettre en œuvre efficacement les missions diplomatiques au service de l’aspiration, de l’objectif, de la vision et de l’élévation de la position du pays sur la scène internationale, a souligné Vo Van Thuong.

Le Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères a conseillé le Bureau politique et le secrétariat du Comité central du Parti sur de nombreuses lignes directrices et solutions importantes sur la lutte diplomatique pour protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale, en particulier dans la Mer Orientale ; consolider et développer les relations avec les pays voisins, les grands pays et les amis traditionnels ; assumer avec succès le rôle de président de l’ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021 ; promouvoir la diplomatie vaccinale ; attirer des ressources pour développer le pays.

Vo Van Thuong a proposé que les affaires du Parti à l’étranger doivent assurer la direction du Comité central du Parti, sensibiliser la communauté des Vietnamiens à l’étranger à la mise en œuvre des lignes politiques du Parti, des politiques et des lois de l’Etat, et au respect des lois et des us et coutumes des pays de résidence.

Il a souligné la nécessité de renforcer la protection de la politique intérieure, de prévenir activement et de lutter efficacement contre les activités des forces hostiles, des organisations réactionnaires, des éléments opportunistes, contribuant à protéger de loin le Parti, le régime et le pays.

Le secteur diplomatique doit multiplier les contacts avec la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, y compris ceux qui ont encore des préjugés vis-à-vis de l’État et du régime, faire valoir la compréhension et la confiance réciproque pour agir dans l’intérêt de la nation et du peuple.

Les comités du Parti à tous les échelons doivent créer des conditions optimales afin de permettre à la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger d’avoir une vie stable et de se développer, de continuer à agir comme un pont solide pour contribuer au renforcement de la coopération et de l’amitié entre le Vietnam et d’autres pays, et apporter des contributions à l’édification du pays. – VNA