Hanoï (VNA) - L'année 2021 a ouvert une nouvelle période dans le processus de Renouveau du pays. Le monde a connu des changements rapides et compliqués causés par la pandémie de COVID-19, a estimé le ministre des Affaire étrangères Bui Thanh Son.

Dans ce contexte, la mission qui se pose pour les affaires étrangères est de continuer à maintenir un environnement de paix, de stabilité et favorable au développement socio-économique, à la défense nationale et à l’amélioration de la position du pays, a-t-il souligné lors d’une rencontre avec la presse, à l'occasion de l’Année du Tigre 2022.

Le travail des relations extérieures avec les trois piliers : diplomatie du Parti, diplomatie d'État et diplomatie populaire, a été mis en œuvre de manière synchrone, créative, efficace et a obtenu de nombreux résultats importants.

Premièrement, le Vietnam a promu les relations avec ses partenaires, en particulier avec les pays voisins, des partenaires importants et des amis traditionnels.

Deuxièmement, le Vietnam a continué d’affirmer sa position et son prestige sur la scène internationale, notamment en remplissant son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021. Le pays s'est engagé à être responsable dans la lutte contre le changement climatique lors de la COP26 ; a donné des contributions actives lors de nombreux autres forums multilatéraux importants.



Troisièmement, le travail des affaires étrangères a continué de contribuer à la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, tout en maintenant un environnement de paix et de stabilité.



Quatrièmement, la diplomatie économique a été fortement déployée.



Cinquièmement, la diplomatie culturelle a contribué à présenter largement la nature, l’homme et de la culture vietnamiens dans le monde. Le Vietnam a fait pression sur l'UNESCO pour reconnaître 6 nouveaux sites et titres patrimoniaux et honorer trois célébrités vietnamiennes.



Sixièmement, le pays a mis en œuvre plus largement et plus fortement le travail des Vietnamiens d’outre-mer, contribuant à consolider fermement le grand bloc d'unité nationale ; a mobilisé le précieux soutien des Vietnamiens d'outre-mer pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19.



Septièmement, dans le contexte de l'évolution compliquée de l'épidémie de COVID-19 dans de nombreuses régions du monde, la protection des citoyens a été mise en œuvre de manière synchrone et efficace au niveau national comme international.



En 2021, les Vietnamiens au pays et à l'étranger, sous la direction du Parti et de l'État et avec le soutien et la coopération de la communauté internationale, ont valorisé la tradition d'union nationale et promu le patriotisme et l'autonomie pour surmonter les difficultés et les défis. Les réalisations obtenues en 2021 ainsi qu'après 35 ans de Renouveau permettent de promouvoir la reprise et le développement socio-économiques, et une intégration internationale intégrale.