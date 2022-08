Hanoi (VNA) – La dette publique du Vietnam sur la période 2017-2021 a fortement baissé alors que la dette gouvernementale, la dette garantie par le gouvernement et la dette des collectivités locales ont graduellement diminué.

Photo d'illustration: VietnamPlus



La dette publique a chuté de 61,4% du PIB en 2017 à 58,3% en 2018, à 55% en 2019, à 55,9% en 2020 et à 43,1% en 2021, a-t-il précisé, a fait savoir le ministère des Finances dans son Bulletin de la dette publique n°14.

La dette gouvernementale s’est réduit de 51,7% du PIB en 2017 à 39,1% en 2021. La dette garantie par le gouvernement s’est amenuisée de 9,1% du PIB en 2017 à 3,8% en 2021, et la dette des collectivités locales de 1,1% du PIB en 2017 à environ 0,6% en 2021.

La dette extérieure du Vietnam s’est également contractée à 38,4% du PIB à la fin 2021 contre 49% en 2017. Elle s’est établie à environ 1,075 millions de milliards de dôngs.

Cependant, la dette intérieure du pays s’est élevée à plus de 2,2 millions de milliards de dôngs à la fin 2021, représentant 67,2 % de l’encours de la dette gouvernementale.

En 2021, le service de la dette extérieure sur les exportations des biens et services était de 6,2%, et le service de la dette gouvernemenle sur les recettes budgétaires de l’État, d’environ 21,8%, a indiqué le ministère des Finances.

Jusqu’en 2021, le Japon était le plus grand créancier bilatéral du Vietnam avec plus de 316.000 milliards de dôngs, suivi de loin par la République de Corée du Sud, la France et l’Allemagne, respectivement avec plus de 32.000 milliards, 30.000 milliards et 14.000 milliards de dôngs.

La Banque mondiale caracolait en tête des créanciers multilatéraux du Vietnam avec plus de 380.000 milliards de dôngs, suivie par la Banque asiatique de développement (BAD) avec plus de 188.000 milliards de dôngs.

Le gouvernement s’est fixé l’objectif d’ici 2030 de ramener la dette publique à 60% du PIB, selon la décision n°460/QD-TTg approuvant la stratégie de la dette publique à l’horizon 2030 promulguée en avril dernier par le Premier ministre.

Il vise également à maîtriser la dette gouvernementale à hauteur de 50% du PIB, la dette extérieure à hauteur de 45% du PIB et le service de la dette gouvernementale à hauteur de 25% des recettes budgétaires de l’État. – VNA