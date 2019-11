Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la séance de travail mercredi matin, 27 novembre, la dernière journée de travail de la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature, les députés discutent en groupe du projet de Loi d’amendement et de complément de certains articles de la Loi sur la construction.

Les discussions concernent les projets d’investissement, la délivrance de la licence d’investissement, la gestion urbaine, la qualité des ouvrages, la responsabilité de la gestion publique des autorités, le travail d’inspection et de contrôle…

Mercredi après-midi, les députés vont voter la Résolution sur la prévention et la lutte contre la criminalité et les violations, les travaux du Parquet populaire suprême et de la Cour populaire suprême et le travail d’exécution de peines ; la Résolution sur l'organisation du modèle de l’administration urbaine à Hanoï; la Résolution approuvant le Traité supplémentaire du Traité d'aménagement de la frontière nationale; le Protocole de la démarcation de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge; la Résolution sur les résultats de la supervision de la mise en œuvre des politiques et lois en la matière de prévention et de lutte contre les incendies pour la période 2014-2018; la Résolution sur les interpellations et les réponses aux interpellations à la 8e session; la Résolution de la 8e session.

Enfin, la 8e session de l'Assemblée nationale de la 14e législature tiendra la séance de clôture. -VNA