Hanoi (VNA) – Selon le Département d'Import-Export du ministère de l'Industrie et du Commerce, en 2022, la demande d'importation de viande et de produits à base de viande n'augmentera guère, en raison de l'apparition de l'épidémie de COVID-19, qui provoque une diminution des services alimentaires et donc une offre excédentaire. De plus, le transport rencontre actuellement des difficultés en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

De la viande vendue à un supermarché. Photo: VNA

Selon le Département d’Import-Export, en 2022, le marché du bétail continuera d'être difficile car l'épidémie de COVID-19 et la peste porcine africaine sont encore compliquées. Dans le même temps, les coûts de production et des intermédiaires et les prix intérieurs des produits de l'élevage restent élevés.

Les statistiques montrent que le pays compte actuellement environ 28 millions de porcs, répondant essentiellement à la demande domestique.

Toujours selon le Département d’Import-Export, en janvier 2022, le Vietnam a importé 53,7 mille tonnes de viandes et produits à base de viande, d'une valeur de 114,13 millions de dollars, en hausse respective de 4,3% en volume et de 17,9 millions de dollars en valeur par rapport à décembre 2021.

Photo : VNA

En janvier 2022, le Vietnam a importé de la viande et des produits à base de viande de 37 marchés à travers le monde, en tête l'Inde en volume.

Sur le marché domestique, les prix des porcs vivants ont diminué de façon continue depuis le Nouvel An lunaire de 2022, car la demande de la population a chuté, tandis que la production a continué de se redresser, entraînant une augmentation de l'offre. - VNA